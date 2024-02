Si è tenuto presso il Senato della Repubblica Italiana, nella suggestiva cornice della Sala Caduti di Nassirya, si è tenuta la conferenza stampa nazionale intitolata “I giovani NEET ed il mercato del lavoro nell’era post-COVID: Quali prospettive e quali proposte di policy?”. L’iniziativa, curata dalla Vicepresidente del Senato, Sen. Mariolina Castellone, in collaborazione con il Sindacalista e Presidente dell’Associazione Nazionale Donation Italia A.P.S., Dott. Luigi Bisogno, ha rappresentato un momento di confronto e riflessione sulle sfide che i giovani italiani affrontano nel mondo del lavoro, specialmente alla luce dell’attuale scenario post-pandemico.

La conferenza ha visto la partecipazione di illustri figure politiche, tra cui l’Eurodeputato Mario Furore, l’ex Vice-Ministro dell’Economia Stefano Fassina, il Deputato Francesco Mari e il Segretario Nazionale del PSI, Avv. Vincenzo Maraio. A moderare i lavori e promuovere l’iniziativa è stato il Dott. Luigi Bisogno, già Sindacalista e ora Presidente dell’Associazione Nazionale Donation Italia A.P.S. Le conclusioni dell’evento sono state affidate all’On. Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati. Inoltre, alla conferenza hanno preso parte anche due docenti dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Antonella Rocca e Paolo Mazzocchi, esperti di Statistica economica, che hanno presentato dati e analisi sulla situazione del mercato del lavoro italiano, evidenziando le diseguaglianze territoriali esistenti e proponendo suggerimenti di policy per migliorare l’accesso al lavoro per i giovani. L’evento ha attratto un ampio pubblico di stakeholder, politici, studiosi e giovani interessati alla tematica, confermando l’importanza e l’urgenza di affrontare le sfide del mercato del lavoro giovanile in Italia.

“Ho sottolineato l’importanza cruciale di adottare politiche inclusive e sostenibili per garantire l’accesso al lavoro dignitoso per tutti i giovani, specialmente in un contesto post-pandemia, dove le sfide sono amplificate e richiedono risposte innovative e tempestive. Durante la conferenza, sono emerse diverse proposte concrete per affrontare le sfide del mercato del lavoro per i giovani NEET, tra cui l’implementazione di programmi di formazione mirati, l’agevolazione dell’accesso al credito per avviare attività imprenditoriali e l’adozione di politiche fiscali incentivate per le imprese che assumono giovani lavoratori. ha concluso ribadendo l’impegno di CISL Giovani Salerno e di DONATION Italia nel continuare a promuovere il dialogo e la collaborazione tra tutti gli attori interessati al fine di garantire un futuro lavorativo migliore e più inclusivo per i giovani italiani”. A dirlo è Luigi Bisogno Presidente DONATION Italia.