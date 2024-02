Battipaglia, Tornano “Le Buon Stelle” del Rotary, la cena di solidarietà per finanziare progetti di beneficenza

Solidarietà, cultura e territorio sono da sempre al centro delle attività del Rotary che costruisce, intorno a questi valori, una comunità forte e coesa senza dimenticare i più fragili. Come di consueto, anche quest’anno il Rotary organizza “Le Buone Stelle” la cena di solidarietà a cura di tre prestigiosi nomi della cucina campana, all’insegna della beneficenza, del gusto e dello svago. Un’iniziativa di successo il cui ricavato sarà utilizzato per sostenere le attività di due case famiglia di Battipaglia e un progetto di inclusione di alunni autistici dello stesso IIS Ferrari. La restante parte del ricavato andrà alla Rotary Foundation, che fino ad oggi ha speso oltre 4 miliardi di dollari in progetti sostenibili e capaci di cambiare in meglio la qualità della vita delle persone in tutto il mondo.

L’appuntamento è per la sera del 23 febbraio 2023, alle ore 19.30, presso la sala ristorante dell’Istituto Alberghiero Enzo Ferrari di Battipaglia.

Gli chef, di cui due stellati, che hanno abbracciato l’iniziativa sono Cristian Torsiello dell’Osteria Arbustico * (Paestum), Lorenzo Montoro del Flauto di Pan di Villa Cimbrone * (Ravello) e Pasquale Trotta, della Trotta & Trotta Banqueting (Eboli). I tre chef cucineranno per la prima volta insieme in questa straordinaria occasione, supportati dai professori e dagli studenti dell’Istituto Enzo Ferrari, che ospiterà la cena grazie alla disponibilità e sensibilità della dirigente Carmen Miranda. All’evento parteciperà anche la “Chef dei grani” Helga Liberto che curerà i pani e i lievitati.

Il ricco menù della serata vedrà l’esaltazione delle eccellenze locali, con specialità gastronomiche a base di verdure, latticini, carne e dolci che delizieranno il palato dei partecipanti.

Il tutto sarà accompagnato dai pregiati vini della cantina San Salvatore1988 e dai pluripremiati oli evo Torretta.

L’iniziativa è promossa col supporto e la collaborazione della BCC Campania Centro, del blog LucianoPignataroWineblog e del Museo della Dieta Mediterranea di Pioppi.