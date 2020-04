Montecorvino Pugliano, Consiglio Comunale in videoconferenza.

Si terrà mercoledì 29 aprile 2020 alle ore 19, in modalità di videoconferenza, la prima seduta di Consiglio comunale a distanza di Montecorvino Pugliano. A stabilirlo, il decreto numero 1 del 22 aprile 2020, sottoscritto dal Presidente del Consiglio comunale, Teresa Di Meo, che nei giorni scorsi ha provveduto ad effettuare alcune verifiche tecniche con tutti i componenti del Consiglio. Questa insolita modalità di svolgimento dell’Assise cittadina si è resa necessaria in virtù delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La riunione sarà trasmessa sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.comune.montecorvinopugliano.sa.it e sul canale social di Facebook per consentire alla cittadinanza di partecipare da casa allo svolgimento dei lavori. Soddisfatta il Presidente del Consiglio comunale: «Ringrazio tutti i consiglieri con cui in questi giorni ho provato le nuove modalità di svolgimento della seduta al fine di rendere possibile l’espressione della discussione anche da remoto. Nell’anno in cui festeggiamo 200 anni di storia, dimostriamo di essere pronti e capaci di adattarci alle innovazioni che questo tempo richiede. Distanti ma uniti a rappresentare i cittadini come il popolo ha voluto e con le modalità che questo periodo particolare ci impone. Un sentito ringraziamento, a nome dell’intero Consiglio, al Sindaco Alessandro Chiola per aver dotato prontamente l’Aula consiliare dei supporti necessari allo svolgimento del Consiglio comunale in modalità di videoconferenza. Dall’aula consiliare “D’Ajutolo”, storia e centro nevralgico della nostra agorà cittadina, svolgerò la mia funzione coadiuvata dal segretario generale in collegamento con tutti i consiglieri, con la speranza che possiamo presto ritornare a vivere quegli spazi in serenità».

Questi argomenti che saranno trattati: