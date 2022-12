I Biotipi dinamici, il libro di Lucilla Ricottini.

Un libro interessante e utile, necessario per chi si vuole bene, per chi vuole capire meglio se stesso per relazionarsi nel miglior modo possibile al proprio corpo, al cibo sano, alla conoscenza dei “biotipi” appunto che la dott.ssa Lucilla Ricottini(medico chirurgo, specializzata in pediatria, omeopata e omotossicologa)e la giornalista Laura Guida (vicecaporedattrice e conduttrice del Giornale Radio Rai GR3 Mattino) hanno reso piacevole nella lettura e fruibile per tutti.

Non occorre essere specialisti per noi lettori ma disposti a farsi accompagnare in questo viaggio dentro se stessi e la consapevolezza di chi siamo veramente o vorremmo essere.

“Come mai un alimento considerato utile, in quanto ricco di vitamine o di nutrienti, fa ingrassare o stare male alcune persone? Perché ci si sente meglio al mare piuttosto che in montagna? O ancora perché un nuovo progetto che appassiona, può incutere comunque timore e ansia? Semplice, dipende dal biotipo di ciascun individuo. Ma cos’è il biotipo e come fare per riconoscerlo?-afferma la dott.ssa Ricottini– Conoscere il proprio biotipo è importante, perché permette di capire meglio sé stessi. Insegna a comprendere come funziona il proprio corpo, sia da un punto di vista fisico che mentale”.

Infatti in questo piacevole libro le autrici cismentiscono che si nasce con un biotipo va avanti per tutta la vita con le stesse caratteristiche, ma che in realtà studi scientifici hanno evidenziato che gli avvenimenti della vita, lo sport, l’alimentazione, le malattie, il luogo dove viviamo, l’ambiente nel quale siamo immersi possono modulare il biotipo e farlo evolvere nel tempo, per cui lo possiamo definire “dinamico”.

Nel volume “Il metodo dei biotipi dinamici”, edito da Sperling & Kupfer, viene presentata questametodologia attraverso alcuni principi fondamentali, quali la conoscenza del proprio metabolismo, le nostre risposte immunitarie, la disontissicazione da alcuni alimenti , definendo una carta d’identità con le sue caratteristiche anche della neuropersonalità, analizzando le nostre fasi di vita dall’infanzia all’adolescenza, fino all’età adulta con i suoi cambiamenti. La definizione dei biotipi in base ai colori , goccia di blu, fiamma di rosso, raggio di giallo e lampo di bianco, rendono la comprensione dei biotipi puri e misti una miscela vincente, che dimostra quanto sia importante conoscere i nostri cambiamenti, analizzandoli per migliorare la nostra qualità della vita . Come? Con il cibo che possiamo adeguare al nostro biotipo, con un’attività fisica adeguata e seguendo un utilissimo decalogo del benessere. Possiamo rispondere al test di pag. 64 e capire meglio come acquisire maggiore consapevolezza del nostro essere “ mens sana in corpore sano”!

Grazie alle autrici e al loro modo di scrivere, non solo per gli addetti ai lavori e agli specialisti, ma per noi tutti lettori curiosi.