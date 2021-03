High School Game, il quiz digitale che avvicina gli studenti di tutta Italia.

Il 6 aprile parte la IX edizione di High School Game – Speciale Scopri l’Italia e migliaia di studenti si sfideranno a colpi di quiz sull ’app wicontest!

Fortemente voluto da Dirigenti e Docenti di ogni regione d’Italia riparte la nuova edizione di High School Game, l’ innovativo concorso didattico rivolto a tutte le classi degli Istituti Superiori e quest’anno in versione totalmente digital! Gli stessi, ancora una volta, ne hanno confermato la validità e “visto” nel progetto un metodo per stimolare i ragazzi, coinvolgerli ed unirli soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale.

High School Game è al passo con i tempi e “parla” il linguaggio più utilizzato dai giovani: quello del mondo degli smartphone e delle app. Sarà infatti una specifica app ” Wicontest” sezione “High School Game” lo strumento che si metterà a servizio dei ragazzi che saranno i protagonisti indiscussi del contest. Il concorso, ideato dall’azienda Planet Multimedia Srl, è patrocinato da Fondazione Univerde, dall’ UNPLI e supportato da Grimaldi Lines e dalle Università italiane Laba, Lumsa e Vanvitelli. sicurezza stradale al cyberbullismo, dall’ educazione ambientale al business english, alle meraviglie d’Italia! E’ infatti un’ importante novità di questa edizione “STRAORDINARIA” l’introduzione del contest “Scopri l’Italia”, giunto alle seconda edizione, che condurrà i ragazzi alla scoperta del patrimonio artistico-culturale, le tradizioni e le bellezze dell’Italia. Inoltre, attraverso i quiz i ragazzi potranno orientarsi verso il futuro universitario.

Tutti i giorni, h24, tutti gli studenti partecipanti potranno sfidare i propri compagni o gli studenti di altre scuole con la sfida Battle Quiz 1vs1, invece i mercoledì e i venerdì saranno i giorni del Live Quiz Show e i ragazzi entreranno nella competizione pura, tutti contro tutti! Le tematiche su cui verteranno le sfide saranno trasversali: dallaal, dall’al, alle! E’ infatti un’ importante novità di questa edizionel’introduzione del contest, giunto alle seconda edizione, che condurrà i ragazzi alla scoperta del patrimonio artistico-culturale, le tradizioni e le bellezze dell’Italia. Inoltre, attraverso i quiz i ragazzi potrannoTutti i giorni, h24, tutti gli studenti partecipanti potranno sfidare i propri compagni o gli studenti di altre scuole con la, invece i mercoledì e i venerdì saranno i giorni dele i ragazzi entreranno nella, tutti contro tutti! Il primo Live Quiz Show è programmato il 7 aprile e sarà presenziato dall’ On. Alfonso Pecoraro Scanio, testimonial dell’importante tematica dell’ educazione ambientale. Il contest sul quale i ragazzi si sfideranno verterà sulla “Transizione ecologica”. Sempre in diretta streaming sull’app wicontest i presentatori saranno accompagnati da tantissimi altri ospiti del settore, tra i quali esponenti della Polizia di Stato e dell’Onlus FARE X BENE e i ragazzi potranno interagire con loro attraverso la chat. Le scuole che otterranno risultati migliori dalle varie competizioni vinceranno un viaggio di 4 giorni a Barcellona, borse di studio offerte da numerose università, corsi di Business English e per tutti i partecipanti riconoscimenti e attestati di partecipazione validi per l’ alternanza scuola lavoro. Il concorso termina il 19 maggio, giorno della FINALISSIMA! Ma gli studenti in qualità di giocatori autonomi possono continuare se vorranno, la sfida su “Italia Game Contest” e concorrere, come qualsiasi altro giocatore, alla vincita del premio di “Italia Game Contest”, ovvero un buono viaggio del valore di 800 euro spendibile nello shop wicontest. Martedi 16 marzo si è tenuta la presentazione ufficiale del Concorso.

Sono stati presenti l’On. Alfonso Pecoraro Scanio Presidente della Fondazione Univerde; il Presidente Antonino La Spina dell’ UNPLI; la Manager Francesca Marino di Grimaldi Lines; il responsabile dell’orientamento Matteo Coppola dell’Università Laba di Firenze; la Docente Caterina Fiorilli dell’area Orientamento dell’Università LUMSA di Roma; il Commissario Capo Laura Corobbo e l’ Assistente Capo Andrea Taverna della Polizia Stradale di Milano; la Direttrice Giusy Laganà dell’Onlus FARE X BENE.

Sono intervenuti i presentatori Alessandro Greco, Paolo Notari, Fabrizio Fontana, Antonella Salvucci, Federica Bertoni. Presenti anche i volti delle città che hanno aderito al progetto “Scopri L’Italia” e docenti e studenti in rappresentanza delle centinaia di scuole iscritte al concorso High School Game. https://www.facebook.com/highschoolgame , cliccando sul seguente link https://www.facebook.com/highschoolgame/videos/448372286479200 La conferenza è visibile sul canale Facebookcliccando sul seguentelink Con High School Game i ragazzi, fortemente provati da quest’anno così particolare, potranno nuovamente consolidare lo spirito di squadra e accrescere il senso di appartenenza alla propria scuola. Li attende una sana competizione che si basa su un reale concetto democratico e meritocratico, consolidando in maniera sempre più incisiva il valore dell’impegno per ottenere dei risultati.