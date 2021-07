Gusto Italia in tour. A Minori dal 16 al 18 luglio.

Terza tappa per il villaggio del gusto itinerante “Gusto Italia in tour” che, questo fine settimana, raggiungerà la Costa d’Amalfi fermandosi sul lungomare di Minori.

Un ritorno, anche questo, che conferma il desiderio diffuso di ritrovare la qualità dell’agroalimentare del Sud in un unico posto. L’appuntamento è da venerdì 16 a domenica 18 luglio, dalle ore 17 e fino a tarda sera.

Organizzato e promosso dall’Associazione Italia Eventi, patrocinato dall’UNOE Unione nazionale Organizzatori di eventi, l’evento è realizzato in collaborazione con i Comuni ospitanti e le UNPLI regionali.

Per l’occasione si ritroveranno le aziende e gli artigiani dell’edizione 2021 di Gusto Italia in tour.Arte e Parte di Somma Vesuviana presenterà la sua ceramica artigianale, Gioie di Damiano di Ariano Irpino porterà gioielli e borse artigianali, non mancheranno i salumi ed i formaggi dei fratelli Zuccardi Di Morra De Sanctis, i vini della Cantina di Solopaca, i biscotti artigianali ed il cioccolato di Cioccolato Bontà di Mirabella Eclano, il miele ed i cosmetici al miele dell’Apicoltura Mucciolo di Capaccio, i liquori artigianali ed alla cannabis del liquorificio Tentazione di San Cipriano Picentino.Confetture, marmellate e conserve della Costa d’Amalfi saranno firmate, invece, dall’azienda agricola “Cuonc Cuonc” di Minori.I tartufi, le marmellate ed i sott’oli cilentani verranno dall’Azienda Agricola Vincenzo Mautone di Rutino.I cristalli profumati perfetti per l’aromaterapia saranno a firma Cristalli Profumati di Poggiomarino.Anche la Masseria Pietra Mulina di Calitri porterà un carico di prelibatezze irpine con paste artigianali, legumi, biscotti e conserve.Da Torre del Greco, invece, giungerà un carico di coralli, camei, pietre dure e bigiotteria dell’azienda artigianale Marianna Del Gatto. Verranno da Napoli gioielli, creazioni in acciaio e in argento dell’azienda artigianale Mariposa Jewelry.Salernitane le produzioni artigianali in legno di bijoux, portachiavi e bomboniere firmate da Idea Art.il Parco Verde Food and Beverage di Sarconi proporrà un ricco di paniere di salumi, formaggi, olio evo, vino medievale, pasta artigianale, fagioli di Sarconi e Canestrato Di Moliterno.la Casa Del Tarallo di Zuccardi porterà un carico goloso di taralli pugliesi, mentre Sapori Pugliesi di Noicattaro delizierà con olive pugliesi aromatizzate e sott’oli.giungerà un carico di liquirizia calabrese, ma anche di prodotti tipici calabresi (tra cui nduja, salumi e prodotti ittici) dei Sapori d’Italia di Sant’Agata di Esaro, in provincia di Cosenza.Sapori di Palermo proporrà cannoli siciliani, cassate e dolci in pasta di mandorla, mentre marmellate, confetture, creme, pesti, conserve e vini saranno firmati da Bonsicilia di Acireale.Si confermano partner dell’iniziativa il blogzine Rosmarinonews.it, voce autorevole per il settore food&travel, e Radio Castelluccio la quale seguirà tutte le tappe con dirette dedicate da ogni località.

LE PROSSIME TAPPE di “Gusto Italia in tour”

VIETRI SUL MARE: dal 22 al 25 luglio

MARINA DI CAMEROTA: dal 28 luglio al primo agosto

AGROPOLI: dal 5 all’8 agosto

SAPRI: dal 12 al 15 agosto

VILLAMMARE: dal 19 al 22 agosto

ACCIAROLI: dal 25 al 29 agosto