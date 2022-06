Guardia Costiera, due interventi di salvataggio a Cetara ed Agropoli

La Guardia costiera di Salerno è intervenuta, nella giornata odiema, in due interventi

assistenza/soccorso.

Il primo, nel pomeriggio, alle ore 18:28 circa, la Sala Operativa della Guardia Costiera

Salerno veniva allertata per assistenza a tredici atleti, impegnati in una gara di nuoto di fondo

(composta complessivamente da circa 350 atleti) nello specchio acqueo antistante i comuni di Vietri sul Mare e Cetara, in difficoltà poiché colti da malore (ipotermia lieve). La richiesta

di assistenza è stata prontamente raccolta dalla Sala Operativa che ha assunto la direzione

delle operazioni, inviando due motovedette della Guardia Costiera sul campo di gara

allertando nr.2 autombulanze presso il Molo Manfredi, dove sono state prestate la prime cure

mediche del caso.

Grazie anche all’ausilio di un gommone della protezione civile “San Maria delle Grazie” presente in zona, le 13 persone trasbordate sono risultate in buono sta di salute senza necessità di essere trasportate presso il nosocomio più vicino.

Il secondo evento, avvenuto alle ore 21:45 circa, a seguito di segnalazione pervenuta preso la Sala Operativa della Guardia Costiera di Salemo da parte dall’agenzia marittima

Corte” inerente la presenza di un membro dell°equipaggio colpito da malore (infarto) a bordo della “M/N Wind Surf’, in navigazione a circa 14 miglia dal porto di Agropoli, la quale

richiedeva la necessità di effettuare una Medical evacuation.

Immediatamente, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, si disponeva il dirottamento della Nave verso il vicino porto di Agropoli per il successivo trasbordo su unità della Guardia con personale medico del 118 presente a bordo. Successivamente si procedeva, con esito positivo, al trasferimento dell’infartuato presso l’ospedale di Vallo della Lucania per le cure del caso.

La persona, al momento del trasbordo, risultava essere cosciente ed in condizioni di salute stabili.