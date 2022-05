Giovedì 26 la Cerimonia di apertura del Salone della Dieta Mediterranea chiude l’EU Agrifood Week.

Tutto pronto per la Cerimonia di Apertura del DMED – Salone della Dieta Mediterranea di Paestum. La presentazione che si terrà Giovedì 26 Maggio alle 10:00, all’interno dell’ex Tabacchificio Cafasso, è anche la prima delle Conversazioni Mediterranee previste nel programma della manifestazione e coincide con l’ultima tappa della EU Agrifood Week promossa dal Future Food Institute, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia.

Subito dopo alle 13:00 lo show cooking di Marco Cefalo Resident Chef di In Cibum. Intanto si alterneranno i momenti di divulgazione scientifica. Il 26 e 27 Maggio dalle 10.00 alle 17.00 si svolgerà anche l’Hackathon “One Health” con la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti di Istituti Alberghieri, Turistici, Sportivi e Agrari. I ragazzi saranno chiamati a rappresentare la propria idea di Dieta Mediterranea e il suo ruolo nella vita delle nuove generazioni diventando veri e propri hotspot di nuove idee sul tema. A celebrare il momento, la presenza di Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e delle istituzioni locali.

La Cerimonia di Apertura

Ad aprire la cerimonia inaugurale di Giovedì 26 maggio sarà Franco Alfieri Sindaco di Capaccio Paestum, con i saluti istituzionali di Stefano Pisani Sindaco di Pollica, Nicola Caputo Assessore all’Agricoltura Regione Campania, Michele Cammarano Presidente Commissione Aree Interne Regione Campania, Tommaso Pellegrino Commissario Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tiziana D’Angelo Direttrice Parco Archeologico Paestum e Velia, Alfonso Andria Presidente Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello.

Interverranno: Ciro Romano CNR IRISS, Valerio Calabrese Direttore Museo Vivente della Dieta Mediterranea, Sara Roversi Presidente Future Food Institute, Emilio Ferrara Presidente Consorzio Edamus, Alex Giordano Direttore Rural Hack e Docente di Marketing e Trasformazione Digitale presso l’Università Federico II di Napoli.

Seguiranno i contributi scientifici di Danilo Ercolini Direttore Dipartimento di Agraria Università degli Studi di Napoli Federico II, Massimo Clemente Direttore CNR IRISS, Stefania De Pascale Vice Presidente CREA, Alessio Fasano Presidente Fondazione Ebris e professore della Harvard Medical School di Boston.

Tutte le menti del Dmed

La quattro giorni del Salone della Dieta Mediterranea incontrerà un vasto pubblico e vedrà la presenza di 100 ricercatori e scienziati coinvolti nei panel di discussione, oltre 500 studenti e docenti, 50 Chef, 100 aziende espositrici, tra cui 30 case vitivinicole, 20 Consorzi e Associazioni di categoria e conterà circa 30 eventi. E ancora sono attesi: esperti gastronomici, assaggiatori, giornalisti, critici e centinaia di buyer, operatori professionali. Un evento che ospiterà un mondo del lavoro versatile e variegato, grazie anche alla presenza di piccoli agricoltori, pescatori ma anche innovatori, investitori e leader di startup, testimoni di come la Dieta Mediterranea sia un universo incredibile di persone, ognuna fondamentale con il proprio contributo. Perché non c’è sviluppo senza amore per le radici.

Il complesso fieristico sarà accessibile ai visitatori gratuitamente, ogni giorno dalle 10.00 alle 17.00 per ospitare esaltanti show cooking con chef stellati, interessanti masterclass e degustazioni per gli appassionati del vino, dei tartufi e dei formaggi, workshop sulla mozzarella di bufala campana e i tipici fusilli di Felitto tirati al ferretto. Non mancheranno momenti di divulgazione e formazione con esperti e ricercatori per importanti spunti di riflessione sulla nutrizione, ambiente e salute dell’uomo e del pianeta. All’interno

L’area espositiva aprirà venerdì 27 Maggio alle 15.00, mentre dalle 20 il giardino interno dell’Ex Tabacchificio si accenderà con le sue mille luci per dare vita all’area Food “Convivio Mediterraneo”, un’accogliente spazio gastronomico in cui avventurarsi per godere appieno di tutte le novità previste dai percorsi di gusto, con incontri musicali e letterari.

Gli appuntamenti di divulgazione scientifica

Il programma di Giovedì 26 Maggio

ore 11:00

Dieta Mediterranea e salute dell’uomo e del pianeta

Convegno a cura del Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Ne discutono:

Paola Vitaglione Dipartimento di Agraria

Dieta mediterranea e prevenzione rischio malattie

Francesca De Filippis Dipartimento di Agraria

Il microbioma intestinale e la dieta mediterranea

Francesco Caracciolo Dipartimento di Agraria

La dieta mediterranea, la scelta per uno sviluppo più sostenibile

Raffaele Sacchi Dipartimento di Agraria Dieta mediterranea e gastronomia

Modera

Danilo Ercolini Direttore Dipartimento di Agraria

Ore 15,30

Servizi ecosistemici per il bilanciamento territoriale: filiere Agri-Food nelle aree interne

Convegno a cura del CNR-IRISS

Francesco Domenico Moccia Professore Emerito di Urbanistica, Università di Napoli

Antonio Elia Sica Architetto

I borghi del Parco del Cilento

Ne discutono:

Pasquale Persico Professore Emerito di Economia Politica

Stefania Oppido CNR-IRISS

Katia Fabbricatti CNR-IRISS

Giovanni Carlo Bruno CNR-IRISS

Stefania De Pascale DiA UniNa

Conclusioni

Massimo Clemente CNR-IRISS

Introduce e modera

Gabriella Esposito CNR-IRISS

Ore 17:00

Prodotti apistici e salute nella Dieta Mediterranea

Convegno a cura di CNR-IPSP in collaborazione con Associazione Apicoltori della Provincia di Salerno e il CeRVEnE

Ne discutono:

Gennaro Di Prisco CNR-IPSP

I prodotti delle Api: miele, polline e pappa reale

Carlo D’Ascenzi Università di Pisa

Sicurezza alimentare nel miele

Giovanni Formato FAO, IZS

Pollini allergenici e tossici

Adriana Sacco CNR-IPSP

Microbiologia nociva negli alimenti apistici

Agostino Macrì già Direttore Istituto Superiore di Sanità

Aspetti nutrizionali dei prodotti apistici e Dieta mediterranea

Antonio De Cristofaro Università del Molise

Pre – Pro biotici in apidologia e conclusioni finali

