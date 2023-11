Giornate della Scuola Medica Salernitana, la XXIV edizione sabato 25 a Palazzo di Città

Anche quest’anno il 25 novembre presso il Salone dei Marmi di Palazzo Città si svolgerà al XXIV Edizione delle Giornate della Scuola Medica Salernitana ideate dalla Nuova Scuola Medica Salernitana nel 1999 insieme al Premio Internazionale Scuola Medica 2023 per ricordare ciò che è stata e ciò che ci la lasciato l’Antica Schola in termini di etica, cultura e scienza: un patrimonio storico che dobbiamo custodire e valorizzare fino a farlo riconoscere Patrimonio dell’Unesco.

Per questo compito, che ci siamo proposti ventiquattro anni fa, anche quest’anno abbiano organizzato questa Giornata nel giorno della nostra Patrona “Santa Caterina Alessandrina” da sempre la protettrice della Scuola Medica Salernitana.

L’evento si divide in due parti, la prima dedicata alla Storia della Scuola Medica dalle sue origini ai nostri giorni con illustri docenti di storia della Medicina e con la proiezione del primo filmato sulla storia dell’antica Scuola realizzato dall’Uniposms con il contributo dello storica della Scuola Medica Salernitana Antonio Molfese.

La seconda parte dedicata alla consegna delle Pergamene di Magister e Magistra dell’Uniposms, le Gran Croci e le Pergamene di Ambasciatore/trice a circa quaranta giovani ricercatori scientifici.

In particolare i Premi Internazionali Scuola Medica Salernitana prevedono due Premi per la Cultura al Maestro salernitano di fama Internazionale al M° Giuseppe Gibboni ( Premio Paganini 2021) ed al M°Yari Gugliucci ,attore e Regista, anch’esso un vanto salernitano conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.

Per la Medicina il Premio Trotula per la Ricerca Scientifica sarà assegnato alla Prof.ssa Annamaria Colao,

ricercatrice di fama internazionale e tra le 100 ricercatrici più importanti al mondo.

Sempre per la Ricerca Il Lumen et Magister è andato al Prof. Antonio Giordano (USA) per i suoi studi sulla genetica tumorale ed il rapporto tumori ambiente.

Sempre per la Medicina il Premio alla Carriera è stato assegnato al Prof. Bruno Ravera, fondatore della Cardiologia Salernitana e studioso della Scuola Medica Salernitana.

Infine è stato assegnato Il Lumen et Magister per la Sostenibilità Ambientale applicata alla medicina al Dr. Valentino Mercati Presidente dell’Aboca e produttore fi farmaci biologici interamente biodegradabili.