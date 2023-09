Generazioni di Giffoners in giro per l’Europa

Riprendono le missioni all’estero di Giffoni. Juror e team sono pronti a preparare la valigia per partecipare a numerosi festival e rassegne, incontrare i loro coetanei, confrontarsi con il meglio della produzione audiovisiva internazionale, accrescere le loro conoscenze e portare il brand e i valori di Giffoni nel mondo, vivendo così, ancora una volta, un’esperienza unica e indimenticabile.

Si parte con Schlingel – International Film Festival for children and young audicence, in programma dal 23 al 30 settembre a Chemnitz, in Germania. Giunto alla 28esima edizione e diretto da Michael Harbauer, il festival offre una panoramica delle più recenti produzioni internazionali nel campo della cinematografia per bambini e ragazzi.

Quasi in contemporanea, dal 25 settembre al 1 ottobre, il direttore generale di Giffoni Jacopo Gubitosi, insieme ad Anna Falivene, Responsabile delle relazioni internazionali, e una nutrita presenza di giffoner, saranno a Tbilisi, in Georgia, per la sesta edizione del Taoba Film Festival, rassegna dedicata ai ragazzi diretta da Levan Dvali. Al Taoba, i giovani, di età compresa tra i 13 e i 18 anni, valuteranno e selezioneranno i diversi film per ciascuna categoria. L’obiettivo è duplice: da un lato valorizzare l’industria cinematografica del Paese, dall’altro scoprire e far crescere nuovi talenti, offrendo loro l’occasione di incontrarsi e di realizzarsi nel solco di una passione comune. Il team di Giffoni parteciperà a una giornata speciale organizzata in sinergia con l’Ambasciata italiana, nel corso della quale sarà proiettato il film Le otto montagne. Scritto e diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, ha vinto il premio della giuria al 75esimo festival di Cannes e quattro David di Donatello, tra cui quello come miglior film. Non mancheranno, inoltre, gli incontri istituzionali: mercoledì 27 settembre il direttore generale, Jacopo Gubitosi, avrà modo di dialogare e confrontarsi con l’ambasciatore d’Italia a Tbilisi, Enrico Valvo. “È un grande onore essere presente a questo evento, sono felice di poter condividere questo percorso con uno team attivo e appassionato come quello del Taoba – spiega Gubitosi – Per i nostri juror questi festival rappresentano un’opportunità importantissima per confrontarsi con nuove culture, nuovi linguaggi del cinema e per poter maturare nuove esperienze. Da sempre Giffoni ha voluto guardare alle altre realtà italiane ed estere per costruire ponti, creare sinergie, far crescere le idee e i progetti e continueremo su questa strada che finora ha dato grandi frutti”.

Dal 5 al 10 ottobre sarà la volta dell’undicesima edizione del Giffoni Macedonia Youth Film Festival che si terrà a Skopje. Tantissimi i ragazzi italiani che parteciperanno al festival ispirato e organizzato da Giffoni e che si svolge con il sostegno della Direzione Generale per il Cinema del Ministero della Cultura. L’evento, organizzato da Giffoni con l’associazione macedone Planet-M, metterà in dialogo, con il suo programma juror, cinema e idee. Il direttore di Giffoni Macedonia è Darko Basheski, mentre la programmer director è Dea Krstevska.

Dal 16 al 29 ottobre si vola in Spagna, a Valencia, per l’undicesima edizione del Mice Film Festival dedicato al cinema per giovani, insegnanti e appassionati. Obiettivo del direttore Voro Huertas e del suo staff, è quello di promuovere l’uso degli audiovisivi per l’insegnamento, indirizzando i giovani a un uso creativo di tutte le piattaforme, affinché non siano semplici destinatari passivi delle informazioni.

Dal 1 al 6 novembre si farà tappa in Giappone, a Tokyo, per il Kineko International Children’s Film Festival che quest’anno festeggerà il suo trentennale. Il direttore generale di Giffoni Jacopo Gubitosi e il Co Founder di Giffoni Innovation Hub Antonino Muro saranno presenti alle celebrazioni. Il festival è dedicato a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, divisi in due categorie: Children e Teen, pronti a conoscere e a visionare prodotti audiovisivi provenienti da tutto il mondo, alla presenza di tanti ospiti. Il Kineko – che vede in Mr Mitsuo Tahira il suo direttore artistico e in Mss Keiko Toda il suo direttore generale – prevede inoltre numerosi workshop dedicati ai ragazzi e alle loro famiglie. Il giorno prima dell’inaugurazione, il 31 ottobre, la delegazione di Giffoni incontrerà la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo Silvana De Maio. “Sono orgoglioso di essere stato inserito nella giuria del festival – dice Jacopo Gubitosi – Parteciperemo alla cerimonia di apertura e durante le giornate dedicate al cinema verrà anche presentato un prodotto audiovisivo realizzato da Giffoni Innovation Hub. Inoltre prenderemo parte a un panel professionale sull’educazione sociale e ad altre attività. Abbiamo già concordato un incontro con il direttore Mitsuo e il suo team con l’obiettivo di rafforzare la nostra collaborazione”.

Dall’8 al 16 novembre tocca all’Ajyal Film Festival di Doha, in Qatar, che è stato fondato e promosso dal Doha Film Institute e vanta, da sempre, il sostegno nonché la presenza di Giffoni. Il termine Ajyal in arabo si traduce generazioni, riferendosi ai ragazzi – di età compresa dagli 8 ai 21 anni – di diverse nazionalità che animano il festival.

In contemporanea, dall’8 al 19 novembre, ad Amsterdam si svolgerà l’Idfa – International Documentary Film Festival. Si tratta del principale festival di cinema del reale in Europa e il più prestigioso e ambito mercato di co-produzione a livello internazionale. Nell’arco di dodici giorni saranno proiettati più di 300 documentari per un pubblico di circa 300.000 visitatori. Non mancheranno una serie di eventi dedicati all’industria, tra cui due principali sezioni di mercato: l’Idfa Forum e il Docs for sale, quest’ultimo indirizzato alla distribuzione internazionale. Per Giffoni parteciperà il programmer Rosario Minervini.

Infine dal 17 al 25 novembre una delegazione sarà a Gijon, in Spagna, per partecipare al Festival internazionale del cinema giunto alla 61esima edizione. Giffoni ha un lungo percorso di collaborazione con questo festival spagnolo, intensificatosi negli ultimi anni con la partecipazione di tanti ragazzi spagnoli a Giffoni e viceversa. Il festival mira a presentare un’ampia e variegata selezione di cinema d’autore attualmente prodotto in tutto il mondo e incentrato in particolare su film innovativi e registi emergenti. E’ riconosciuto come festival specializzato dalla Fiapf (International Federation of Film Producers Association). Durante il processo di selezione il festival privilegia anteprime mondiali, internazionali, europee.

Sono tante le organizzazioni, gli eventi e i festival che chiedono di poter avere una collaborazione con Giffoni. In tutti questi eventi saranno migliaia i ragazzi coinvolti nelle varie attività e soprattutto avranno modo di scoprire e conoscere meglio le attività del Festival di Giffoni. In molte di queste tappe all’estero, sono programmati dei veri e propri focus sull’esempio e sulla storia dell’evento italiano.