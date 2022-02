Genea Lanzara, si ritorna in campo a Ragusa.

Dopo la convincente prestazione in quel di Palermo che ha sancito la chiusura del girone di andata, la Genea Lanzara attualmente seconda in classifica sarà impegnata nuovamente in Sicilia.

Gli avversari di turno, nella prima di ritorno del campionato Nazionale di Serie A2, saranno i padroni di casa della Pallamano Ragusa. Ennesimo impegno probante, dunque, per i salernitani, che affronteranno la terza forza della graduatoria (con due gare in meno disputate).

I salernitani arrivano all’ appuntamento sulla scia del successo rimediato sul difficile campo del CUS Palermo, con l’intento di ben figurare e cercare di riscattarsi dalla gara inaugurale del girone di andata, quando alla Palestra Palumbo i siciliani ebbero la meglio, di misura.

Dal canto proprio il Ragusa, reduce dalla vittoria contro il fanalino di coda Aetna nell’ultima gara disputata di A2, cercherà di ottenere l’intera posta in palio dinanzi al pubblico amico per assestarsi nelle zone alte della classifica.

“Ci aspetta, nuovamente, un impegno piuttosto difficile – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – e, così come accaduto alla vigilia della gara contro Palermo, siamo consapevoli dell’importanza anche di questa sfida. I due punti in gioco sono davvero pesanti e potrebbero dare indicazioni importanti sul percorso di ambedue le squadre.

I ragazzi hanno archiviato la scorsa gara e già da lunedì stanno lavorando con concentrazione e spirito di dedizione alla preparazione del match, sotto le indicazioni del coach Nikola Manojlovic.

Siamo sereni e consci delle nostre possibilità, non sarà facile affrontare il Ragusa, anzi, ma ritengo che i ragazzi potranno dire la loro mostrando un bel gioco ed una bella pallamano.

Poi, come sempre, sarà il campo a dare il verdetto finale”.

IL PROGRAMMA DELLA 1^ GIORNATA DI RITORNO:

Palermo – Fondi; Il Giovinetto – Haenna; Girgenti – D.T. Mascalucia; Ragusa – Genea Lanzara; Atellana – Benevento.

LA CLASSIFICA ATTUALE: Fondi* 18, Genea Lanzara 16, Ragusa** e Palermo* 12, Benevento 11, Haenna** 9, Atellana* 7, Il Giovinetto* 6, Girgenti 5, D.T. Mascalucia 4, Aetna Mascalucia 0.

*=1 partita in meno