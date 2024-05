Gemellaggio Salerno Plovdiv

Nell’ambito dell’attività culturale del Centro Artisti Salernitani, presidente Elena Ostrica, è stato varato il gemellaggio tra Salerno e Plovdiv, città della Bulgaria, soprannominata Pompei dell’Est perché ricca di monumenti archeologici.

Il 25 maggio presso la Biblioteca nazionale “Ivan Vazov” della città saranno presentati nell’evento inaugurale i rappresentanti della delegazione campana.

Per la pittura: Laura Bruno, Concetta Carleo, Nera D’Auto, Giorgio Della Monica, Leonardo Guarino, Elena Ostrica, Maria Rosaria Verrone

Per la ceramica: Silvana Valese

Per la poesia: (tradotta anche in bulgaro): Laura Bruno, Violeta Dulcheva, Elena Ostrica, Vittorio Pesca

Per la Musica: Giuseppina Gallozzi (Recital pianistico solistico)

L’intento del gemellaggio non è semplicemente la divulgazione delle opere, ma soprattutto il desiderio di conoscere nuovi panorami culturali per confrontarsi reciprocamente, in un rapporto multiforme negli stili artistici ed espressivi. La volontà è di apprezzare le reciproche differenze e di cercare i punti in comune. L’augurio è di proseguire in futuro ad ospitare da noi eventi con la cultura bulgara e continuare ad esportare la sensibilità del Sud Italia nei paesi dell’Est.

L’inaugurazione potrà mettere sotto i riflettori le opere artistiche, le poesie e culminerà con il concerto nel salone della Biblioteca Nazionale. La cultura non alza barriere, ma crea ponti di amicizia e di pace.