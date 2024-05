Furore, riapre la Zipline per il volo dell’angelo

Riaperta al pubblico la struttura della Zipline di Furore che consente di effettuare il volo dell’angelo tra i comuni di Furore e Conca De’ Marini.

Molte sono le particolarità del nostro impianto:

è l’unica Zipline sull’intero territorio costiero campano; è il solo in Italia ad attraversare un Fiordo, particolarmente quello di Furore, patrimonio Unesco dell’Umanità, è l’unico a disporre di ben due linee parallele. Questa caratteristica consente a due persone di volare contemporaneamente, seppur su due funi diverse. In tal modo, nei limiti di peso stabiliti, possono provare questa entusiasmante esperienza i componenti di un’intera famigliola; un genitore con un figliolo su una linea, l’altro genitore con un altro figliolo su un’altra linea.

Questa esperienza ludico-sportiva è adatta a tutti, dai bimbi di pochi anni agli ottantenni, non essendo richiesto alcuno sforzo fisico e, inoltre, durante il volo si assume la posizione da “seduto”, proprio per consentire di poter ammirare la bellezza del paesaggio circostante.

Il nostro impianto è sottoposto a verifiche giornaliere e continui controlli, perché la sicurezza dei nostri clienti e la principale priorità, oltre che stile di vita.

Saremo aperti al mattino nei giorni 25 e 26 maggio oltre che sabato 1 giugno. Dal 4 giugno in poi, per l’intera estate, l’apertura si estenderà per ogni giorno della settimana. Osserveremo il riposo solo nelle giornate del lunedì.

I clienti potranno prenotarsi accedendo direttamente al sito www.ziplineitalia.it in modo diretto e semplice, per scegliere la data e la fascia oraria di preferenza.

Abbiamo aggiunto anche altre esperienze, consultabili e prenotabili nell’apposita sezione del sito. Sarà inoltre possibile contattarci telefonicamente ai seguenti numeri: 089 226068/2027209, oppure utilizzando la mail info@ziplineitalia.it, oltre che seguirci sui social Facebook ed Instagram.