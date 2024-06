La dottoressa Ornella Orlando è la nuova Presidente del “Club Inner Wheel Salerno Est”.  

- pubblicità -

La dottoressa Ornella Orlando, già medico specialistico ambulatoriale di oculistica presso l’ASL di Salerno, è la nuova presidente del “Club Inner Wheel Salerno Est”. Ha ricevuto il collare dalla presidente uscente, la dottoressa Maria Grazia Corbo, Neonatologa, Direttrice del Reparto di Neonatologia dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne”, tenutasi al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. La dottoressa Orlando, che per la seconda volta ricopre il ruolo di presidente del Club innerino, ha annunciato quelli che saranno i progetti prioritari che saranno realizzati nel corso dell’anno sociale:” Continueremo il progetto “Adotta una Scuola”, nato nel 2008, che prevede l’effettuazione di screening pediatrici, odontoiatrici ed oculistici (dell’ambliopia), presso la scuola primaria “Matteo Mari” di Salerno, diretta dalla nostra socia Mirella Cocomero Amato. Anche quest’anno, attraverso l’organizzazione di varie iniziative e di un burraco, come sempre curato dalle socie Patrizia Amich e Maria Luisa Tortorella, raccoglieremo fondi da destinate al restauro dell’antico affresco raffigurante Maria Maddalena , che decora una delle prime colonne alla destra dell’ingresso della Basilica di Santa Maria de Lama, nel centro storico di Salerno, affidata alla locale delegazione del “Touring Club Italia”, presieduta dal Console Secondo Squizzato, che organizza visite guidate, presentazione di libri e concerti. Con la nostra socia Alessandra Bellissimo, ricercatrice presso il Dipartimento di Fotonica dell’Università Tecnica di Vienna, organizzeremo delle giornate di avvicinamento allo studio della Fisica negli Istituti superiori della nostra città. Organizzeremo anche una visita agli scavi di Pompei, con una guida d’eccezione, e, insieme alle socie del “Club Inner Wheel Salerno Carf” che sarà presieduto da Daniela Pezzuto Vessa, organizzeremo una serata di “Mercante in Fiera”, sempre per raccogliere fondi per i nostri progetti. Dopo aver partecipato alla convention di Manchester in occasione del centenario della fondazione del nostro prestigioso sodalizio, quest’anno parteciperemo anche alla convention che si terrà nelle Filippine a Manila”.

- pubblicità -

La dottoressa Maria Grazia Corbo ha ricordato alcuni dei progetti più importanti realizzati durante l’anno sociale:” Abbiamo contribuito all’organizzazione delle celebrazioni del Centenario dell’Inner Wheel che si è tenuto a Salerno. Abbiamo continuato il progetto “Adotta una Scuola” presso la scuola Matteo Mari: un intervento multidisciplinare rivolto ad un gran numero di bambini ai quali effettuiamo uno screening della vista e odontoiatrico. Anche il prossimo anno il progetto continuerà con la presidente Ornella Orlando e sarà ampliato con il coinvolgimento dell’associazione del quartiere Sant’Eustachio “Fili d’Erba”, presieduta da Antonella Napoli, che vedrà protagonisti i bambini della fascia d’età che va dai tre ai sei anni e i loro genitori con i quali parleremo anche della dispersione scolastica, di legalità e di tanto altro”. La dottoressa Corbo ha ricordato anche la partecipazione del Club all’organizzazione della tradizionale serata di solidarietà, “Ballando insieme sotto le stelle”, organizzata ogni anno al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno dal “Club Inner Wheel Salerno Carf”, presieduto quest’anno dalla professoressa Pierina De Giorgi Lerose, che ha l’obbiettivo di raccogliere fondi a favore di associazioni di solidarietà. “Abbiamo anche contribuito a realizzare il progetto “Hope Garden” promosso dal “Rotary Club Salerno Picentia” presieduto dal dottor Vincenzo Capuano, che lo ha ideato e curato, che prevede un investimento distrettuale di ventimila euro per la realizzazione di un sistema Agro-Silvo-Pastorale in Burkina Faso, nel villaggio di Niaogo, caratterizzato dall’integrazione degli alberi da frutto con la produzione di foraggio e bestiame”. La Presidente Nazionale dell’Inner Wheel Italia, la professoressa Maria Andria Pietrofeso, per tutti Cucca, ha ringraziato le due presidenti e tutte le socie del Club: “Hanno saputo realizzare tante iniziative, anche nell’ambito delle scuole, per combattere la dispersione scolastica come richiesto dal progetto nazionale “Promuovere cultura per arginare il disagio giovanile e la dispersione scolastica” da me proposto. Fondamentale il loro contributo nell’organizzare le celebrazioni a Salerno del “Centenario dell’Inner Wheel”, la più grande organizzazione femminile di service al mondo, nata nel 1924 a Manchester, che ha visto presenti, nello storico “Salone dei Marmi” del Palazzo di Città, oltre 400 innerine, provenienti da tutta Italia”.

La Presidente Ornella Orlando, ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente Rosaria De Luise; Past President Maria Grazia Pierri Corbo; Segretaria Rosa Romeo Lupo; Tesoriera Teresa Maria Rosaria Ferraioli. Consigliere: Maria Caliulo e Maria Luisa Tortorella; Addetta ai Servizi Internazionali Patrizia Amich ; Addetta Stampa e Responsabile Internet Mirella Cocomero Amato; Delegata al Comitato del Distretto Rosaria De Luise; Delegata al Comitato del Distretto supplente Carmen Capuano De Rosa; Presenti: la Past Governatrice del “Distretto 210” dell’Inner Wheel, Liliana Russo Del Grosso, la Past Board Director Bettina Lombardi Crisci, le presidenti del “Club Inner Wheel Salerno Carf” Pierina De Giorgi Lerose e l’incoming Daniela Pezzuto Vessa e i presidenti dei Club Rotary di Salerno: Vincenzo Capuano, Umberto Maria Cioffi e Camillo De Felice. Hanno portato il loro saluto anche i presidenti incoming dei Club Rotary salernitani: Raffaele Brescia Morra, Rino D’Alessio, Lucio De Caro, Eduardo Grimaldi ed Edoardo Ventura.

Aniello Palumbo

Mi piace: Mi piace Caricamento...