Mondi in scatola, mostra collettiva alla Pinacoteca Provinciale da sabato 8

La mostra collettiva d’arte contemporanea Mondi in scatola, ideata e curata da Raffaele

Marone e Francesca Pirozzi, in programma alla Pinacoteca Provinciale di Salerno da sabato

8 giugno a domenica 7 luglio 2024, propone al pubblico un percorso esperenziale intorno al

tema della scatola come contenitore di forme plurime di suggestione culturale e sensoriale,

dalle arti visive alla musica, al video, alla poesia, all’architettura, al design.

Si tratta di un’accurata selezione di opere – tutti esemplari unici e in gran parte inediti – che manifestano, secondo diverse declinazioni, la prassi del raccogliere, incasellare, comporre e assemblare forme già date entro un oggetto/spazio contenente, secondo una logica arbitraria, intima e personale, che tuttavia rimanda ai grandi temi della memoria, del destino, della ricerca, del sapere e, non ultimo, dello sviluppo sostenibile.

La mostra intende indagare quest’ambito singolare dell’esperienza artistica contemporanea come occasione per riflettere sui tempi moderni e per testimoniare come, alle dinamiche degenerative della società dei nostri giorni, l’arte sappia contrapporre esemplari pratiche creative di rigenerazione.

In mostra opere di Francesco Alessandrelli/Katherina Pazienza Gelmetti, Elisabetta Beneforti, Ezio Colombrino/W.O.G.S., Gerardo Di Fiore, Pablo Echaurren, Benedetto Franceschi, Ellen G., Clara Garesio, Gianroberto Iorio, Antonello Matarazzo, Domenico Mennillo, Enzo Pagano, Mario Persico, Giuseppe Piccolo, Giuseppe Pirozzi, Manuel Posadas, Antonella Eye Porcelluzzi, Antonello Scotti, Marco Zezza e degli studenti di Progettazione ecosostenibile avanzata del Corso di Design per l’Innovazione, DADI, Università della Campania L. Vanvitelli.

La mostra è realizzata col Matronato di Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, col Patrocinio della Fondazione Filiberto e Bianca Menna, del Dipartimento di Architettura e

Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli e della Provincia di Salerno e con il sostegno di BAD – Bunker Art Division e di Seda International Packaging

Group.

La mostra inaugura sabato 8 giugno 2024, alle ore 10:30.

Per informazioni

089 2583073 museibiblioteche@provincia.salerno.it

Titolo Mondi in scatola

Luogo Pinacoteca Provinciale di Salerno

Palazzo Pinto, via Mercanti, 63 – 84121 Salerno

Inaugurazione sabato 8 giugno, ore 10:30

Apertura al pubblico 8 giugno – 7 luglio 2024

Orari martedì-domenica: ore 9:00-19:45, lunedì chiuso

A cura di Raffaele Marone e Francesca Pirozzi

Info 089 2583073 museibiblioteche@provincia.salerno.it