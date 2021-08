Filca CISL Salerno : edilizia in forte ripresa nel Cilento-Vallo di Diano.

L’ edilizia nel Cilento e Vallo di Diano riprende dopo la pausa feriale di agosto. “Il settore edile farà registrare una ripresa significativa”, osserva Peppe Marchesano della Filca-Cisl di Salerno! “Già all’ inizio dell’estate- aggiunge Marchesano – c’è stata una forte richiesta di personale. Dopo un decennio di crisi, quindi, pare sia arrivato un periodo roseo per il settore, per l’indotto e tutti gli addetti”.

“come scuola edile salernitana – sottolinea Marchesano – per fare fronte alla mancanza di manodopera di qualità visto le nuove opportunita’ e non, va evidenziato che la scuola ha preparato una serie di corsi, che rispondono alle nuove opportunità e figure professionali richieste dal mercato di riqualificazione come efficientamento energetico (cappottisti, saldatori, riqualificazione edifici, adeguamenti sismici): tutti profili indispensabili per realizzare le opere connesse alle richieste delle tante opere private e pubbliche, che, a breve, investiranno nella nostra estesa provincia”.

“Sperando che si passi quanto prima della carta al cemento e confidando nel rilancio definitivo di tutto il comparto edile- continua Peppe Marchesano – l’ente scuola edile di Salerno non ha mai fatto mancare il suo supporto ai lavoratori e alle imprese, che sono di carattere medio-piccolo, cioè familiari, dove la media dei dipendenti va dai 6 ai 20 addetti! E lo ha fatto, attraverso sistemi di formazione a distanza, e, quando ha potuto, operando anche direttamente sul campo ed in aula, cercando il più possibile di stare vicino a imprese e lavoratori, con corsi nei territori di appartenenza in tutta la provincia, al fine di salvaguardare al meglio il settore e gli addetti”!