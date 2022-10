Feldi Eboli in Champions League con il logo della Regione Campania sulle maglie.

E’ ufficialmente partita la campagna europea della Feldi Eboli, con la società che ha spiccato il volo verso la Lituania nella mattinata di oggi per disputare la UEFA Futsal Champions League. Prima della partenza il presidente delle volpi Gaetano Di Domenico e il direttore generale Luca D’Ambrosio hanno incontrato presso gli uffici della Regione Campania il Governatore Vincenzo De Luca per la consegna di una targa e di una maglia della Feldi Eboli.

Infatti, sulle divise europee delle volpi, comparirà il logo della Regione Campania con gli sponsor rossoblù che hanno deciso di lasciare spazio al classico simbolo bianco e rosso del territorio campano. Un ulteriore conferma del legame della società con il proprio luogo di appartenenza e dell’importanza di rappresentare non più solo una città ma un’intera Regione.

“Voglio ringraziare il governatore De Luca per la sua accoglienza e per l’augurio che ci ha fatto, per noi è un onore rappresentare l’Italia e la Campania nella massima competizione europea per club del futsal. Ci ha fatto il suo in bocca al lupo e ci ha ricordato l’importanza di rappresentare un territorio importante come quello in cui viviamo. Ora non ci resta che andare lì e fare del nostro meglio”, le parole del presidente Gaetano Di Domenico.

Le volpi scenderanno in campo mercoledì 26 ottobre alle ore 15.30 locali in quel di Kaunas, dove all’Arena Prienai affronteranno i finlandesi del Kampusken Dynamo per la prima partita del girone.