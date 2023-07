Evento finale del progetto europeo “Music in” dell’Università di Salerno sabato 15 a Contursi Terme

Si terrà sabato 15 luglio 2023 alle ore 11.00, presso lo storico Palazzo Arnone di Contursi Terme (Sa), l’evento finale del progetto “Music in”, rientrante nel programma Erasmus+ Gioventù dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, e promosso da più partner provenienti da Italia, Spagna e Portogallo: Associazione Il Tempio di Apollo (Ente capofila), Università degli Studi di Salerno – Osservatorio Giovani OCPG, Associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti, Associazione dei genitori degli studenti del Conservatorio di San Javier – AMPACSJ, Associazione CAE, formació i serveis socioculturals, Associazione LEITMOTIV-Area, Associazione Solidaried’Arte.

Il progetto, della durata di due anni e mezzo, ha coinvolto 18 youth worker, provenienti dai paesi partner, in un percorso formativo ed esperienziale volto a sperimentare e condividere approcci educativi e metodologie innovative basate su tecniche di community music e su una logica inclusiva. I beneficiari hanno preso parte a due mobilità ( una in Italia a Maiori e una nelle Isole Azzorre in Portogallo) durante le quali hanno approfondito tecniche e metodologie non formali basate sulla creatività e l’educazione musicale e, contestualmente, hanno supportato il gruppo di lavoro nella realizzazione dei tre output previsti dal progetto: una guida operativa della metodologia educativa innovativa sviluppata durante il progetto; una piattaforma dedicata al progetto e implementata sul sito istituzionale dell’Osservatorio Giovani dell’Università di Salerno www.giovani.unisa.it; linee guida per il riconoscimento di crediti formativi a youth workers.

Le attività svolte e i risultati ottenuti dal progetto Music in saranno presentati in Italia sabato 15 luglio a partire dalle ore 11.00, nell’ambito del Secondo Forum dell’Economia e dell’Innovazione Sociale organizzato dal Comune di Contursi Terme, iniziativa che coinvolge tanti giovani e associazioni del terzo settore del territorio.

I lavori saranno introdotti da Antonio Briscione, Sindaco del Comune di Contursi Terme, e dal prof. Virgilio D’Antonio, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università di Salerno. L’iniziativa proseguirà con l’apertura di un tavolo di presentazione dei risultati e delle attività realizzate con la partecipazione di Stefania Leone, Direttore dell’Osservatorio Giovani OCPG del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università di Salerno; Claudia Capone, coordinatrice del progetto per l’Osservatorio Giovani OCPG; Gloria Falcone, educatrice musicale e membro dell’Associazione Culturale “Il Tempio di Apollo”; Raffaele Marfella, Youth worker della Nuova Orchestra Scarlatti; Paola Anselmi, formatrice di progetto e Presidente dell’Associazione Internazionale ‘Musica in culla’ che farà anche una dimostrazione pratica della metodologia sviluppata dal progetto.