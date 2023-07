Amalfi Coast Music & Arts Festival, appuntamento venerdì 14 alla Chiesa di San Domenico a Maiori

Due pianisti rinomati in ambito internazionale si esibiscono, venerdì 14 luglio, nella storica chiesa di San Domenico, a Maiori (ore 21, ingresso libero), per il 26° Amalfi Coast Music & Arts Festival. Sono James Giles e Ian Jones, musicisti avvezzi ad importanti sale da concerto, nonché professori in carica, rispettivamente, presso la Northwestern University di Chicago ed il Royal College of Music di Londra. Per il nuovo recital del festival che li vedrà protagonisti a Maiori saranno eseguite opere di Schubert (Melodia Ungherese D.817 e Tre Klavierstucke D. 946), Beethoven (Sonata op 27 n.2 “Al chiaro di luna”), e Chopin (Sonata n. 3 op. 58).

Musicista eclettico, James Giles si trova a suo agio sia nei repertori classici che in quelli dei nostri tempi, da solista o in ensemble. Di scena dagli Usa all’Estremo Oriente, il pluripremiato pianista ha suonato con organici come la New York’s Jupiter Symphony, la London Soloists Chamber Orchestra, la Kharkiv Philharmonic, l’Opera Orchestra di New York, ha collaborato, tra gli altri, con membri della Chicago Symphony, ma anche con celebri cantanti lirici come il soprano Aprile Millo e il tenore Anthony Dean Griffey.

Ian Jones si è esibito in tutti i continenti. Tra le sue esecuzioni acclamate dalla critica, con la Royal Philharmonic Orchestra e la National Symphony Orchestra a Londra, quelle del Secondo e del Terzo Concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninov, oltre a concerti di Beethoven, Tchaikovsky, Grieg e Schumann. Vincitore di numerosi premi, è stato insignito, tra gli altri, della prestigiosa Chappell Medal. Ha suonato per network televisivi e radiofonici di diversi paesi, è stato coach pianistico, consulente musicale e compositore/performer per il film, candidato agli Oscar, “Hilary and Jackie”, ha scritto ed eseguito musiche per teatri a Parigi e Strasburgo.