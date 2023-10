Erasmus Days 2023. Settima edizione dedicata alla cittadinanza europea e alle competenze giovedì 12 Liceo De Filippis-Galdi di Cava

“6 giorni per far risplendere l’Europa“. È il motto ufficiale della settima edizione degli Erasmusdays, dedicata alla cittadinanza europea e alle competenze, che vuole mettere in luce la diversità culturale dell’Europa e le numerose opportunità di apprendimento che essa offre.

Presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città, giovedì 12 ottobre, alle ore 11, il Liceo “De Filippis Galdi” sarà impegnato nella presentazione dei progetti Erasmus e di eTwinning, realizzati e in fase di realizzazione.

Ai saluti della Dirigente scolastica del De Filippis Galdi, prof.ssa Maria Alfano, seguirà un ricco programma di interventi in presenza e a distanza: Anna Rinaldi, coordinatrice Erasmus del De Filippis Galdi, Anna Russo, ambasciatrice Erasmus, Gabriella Zoschg, referente Erasmus/e-Twinning USR Campania, Pietro Michelacci, Agenzia Nazionale Indire, Carmine Piscopo, rappresentante di United Network Europe e responsabile rapporti con le scuole per la Regione Campania, Karin Helmerson, coordinatore internazionale Fridaskolorna AB (Svezia), Javier Vicente Guevara, coordinatore Erasmus IES La Asuncion Elche (Spagna). A fare gli onori di casa, il sindaco Vincenzo Servalli e Lorena Iuliano, assessore all’Istruzione.

Ospite particolare l’Onorevole Lucia Vuolo, Europarlamentare.

Erasmusday sarà anche l’occasione per la consegna agli studenti degli attestati Quality eTwinning e per le certificazioni linguistiche conseguite.