Elena, la femme fatale del mito greco a VeliaTeatro.

brani da Omero, Gorgia, Euripide, Ghiannis Ritsos, Albert Camus

Brevi interventi di Laura Pepe, professoressa di Diritto greco all’Università degli Studi di Milano, autrice di saggi accademici e manuali di storia per la scuola secondaria superiore e molto attiva nella divulgazione dell’antico in programmi e documentari televisivi

A seguire ELENA, LA FEMME FATALE DEL MITO GRECO

Lettura scenica di Christian Poggioni Introduzione e commento Laura Pepe Musiche Violoncello solo Irina Solinas

Per Elena persero la vita migliaia di uomini, che per lei combatterono la guerra di Troia, il conflitto più noto dell’antichità. Questo non stupisce, se si pensa che Elena era la donna più bella del mondo, la protetta di Afrodite, l’incarnazione vivente della seduzione. Ma Elena ebbe colpa di quella guerra? A fronte di voci che la additavano come colpevole, se ne levarono altre che la scagionarono: perché dalla bellezza non nasce mai nulla di brutto.