Bando internazionalizzazione PMI Campania 2018, fondo perduto fino a 150.000 euro.

Pubblicato il bando di Regione Campania che finanzia programmi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese campane. La misura attinge risorse per € 15.000.000,00 dalla dotazione complessiva del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2014-2020.

Beneficiari

Potranno accedere ai finanziamenti le micro, piccole e medie imprese, sia in forma singola che associata in A.T.S., A.T.I., reti d’imprese, consorzi, società consortili, inclusi i liberi professionisti che abbiano almeno una sede operativa in Campania.

Ai fini della concessione delle agevolazioni è data priorità alle imprese che operano nei seguenti settori:

aerospazio (settore aeronautico; settore spazio; settore difesa e sicurezza); beni culturali, turismo, edilizia sostenibile (sistema dell’industria della cultura; turismo; costruzioni ed edilizia); biotecnologie, salute dell’uomo, agroalimentare (settore farmaceutico; settore dei dispositivi medici/biomedicale; settore del pure biotech; settore agroindustriale); energia e ambiente (settore produzione energia elettrica; settore conversione e accumulo energia; settore dispositivi per la misurazione e l’erogazione di energia elettrica; settore sicurezza del territorio e gestione delle risorse ambientali; settore bioplastiche e biochemicals); materiali avanzati e nanotecnologie; trasporti di superficie, logistica (settore automotive; settore delle costruzioni dei veicoli e dei sistemi di trasporto su rotaia; logistica portuale e aeroportuale); tessile, abbigliamento, calzature.

Sono esclusi dalle agevolazioni, salve le eccezioni indicate di seguito, progetti di internazionalizzazione che provengono dalle imprese operanti nei seguenti settori:

agricoltura, silvicoltura e pesca;

attività manifatturiere delle industrie alimentari, ad eccezione delle seguenti classi che sono ammesse: lavorazione e conservazione delle patate; produzione di succhi di frutta e di succhi di ortaggi; altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi; produzione di oli e grassi; produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico; produzione di pane, prodotti di pasticceria freschi; produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati; produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili; lavorazione del tè e del caffè; produzione di pasti e piatti preparati; produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici; produzione di altri prodotti alimentari non classificati altrove;

è esclusa tutta la divisione industria del tabacco.

Progetti di investimento per la internazionalizzazione delle P.M.I.

Sono ammessi a finanziamento i progetti di internazionalizzazione a valenza extra-regionale consistenti in almeno due delle seguenti attività:

partecipazione a fiere e saloni a valenza internazionale; incoming di operatori esteri presso la sede campana dell’impresa; incontri bilaterali tra operatori italiani ed operatori esteri, workshop e seminari all’estero o in Italia; utilizzo temporaneo (massimo 12 mesi) di uffici e/o sale espositive all’estero; azioni di comunicazione; supporto specialistico.

Natura ed ammontare delle agevolazioni

L’agevolazione e consiste in una sovvenzione commisurata alle spese ammissibili indicate nel bando, come segue:

progetti presentati da micro, piccole e medie imprese in forma singola: sovvenzione pari al 70% delle spese ammesse e comunque nella misura massima di € 150.000,00;

progetti presentati da aggregazioni temporanee (reti-contratto): sovvenzione pari al 70% delle spese ammesse e comunque nella misura massima di € 150.000,00 per singola impresa aderente e di € 500.000,00 per l’intero programma di internazionalizzazione.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di accesso alla misura potranno essere presentate, tramite l’apposita piattaforma web di Regione Campania a decorrere dal 18 aprile 2018.

⇒ Scarica il bando Internazionalizzazione PMI Campania 2018.