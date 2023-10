Ecommerce HUB®: oltre 2.500 presenze, evento sempre più importante nel panorama nazionale

La Campania torna a essere la capitale del commercio elettronico con Ecommerce HUB®. Lo scorso 6 ottobre, presso la Multimedia Valley di Giffoni, si è svolta la nona edizione dell’evento, a cui hanno preso parte oltre 2.500 partecipanti. Un vero e proprio successo, che testimonia, ancora una volta, il ruolo della Campania centrale nell’ambito del commercio elettronico nazionale. «La Campania è la regione che sta cavalcando l’innovazione e, infatti, è la terza regione per numero di start-up innovative», il commento dell’Assessore della Regione Campania.

Anche quest’anno, l’evento ha fatto registrare un importante trend di crescita: dagli ingressi della Multimedia Valley di Giffoni, infatti, sono transitati complessivamente 2.532 partecipanti, secondo le rilevazioni della segreteria organizzativa. Di questi, circa il 65% è composto da operatori del digital marketing e del mondo della comunicazione. Quasi il 35%, invece, è composto da imprenditori e, più nello specifico, del commercio elettronico.

«Dopo un anno di lavoro, abbiamo raccolto un altro risultato entusiasmante – è stato il commento di Alfonso Annunziata, co-founder dell’evento – merito di un’offerta formativa all’altezza di qualsiasi platea, della presenza di alcune delle aziende più importanti del settore e dei momenti di networking, che rappresentano il valore aggiunto del nostro evento». Tema centrale dell’evento, come dimostrano i numerosi interventi, l’Intelligenza Artificiale: «Il tema dell’AI, applicato alle PMI – spiega Fabrizio Todisco, anch’egli co-founder – sarà sempre più centrale perché aiuterà sempre più le imprese, specie le più piccole, a superare sfide altrimenti insuperabili».

Il commento della filiera istituzionale

Accanto all’organizzazione dell’evento, anche quest’anno, si sono create partnership istituzionali. A cominciare da quella con la Regione Campania. A portare i saluti della giunta del presidente Vincenzo De Luca, l’Assessore alla Ricerca, l’Innovazione e le Start-Up, Valeria Fascione: «I dati dicono che la Campania è terza in Italia per numero di esercenti online, la prima al sud. Leggevo inoltre che nel rapporto ogni mille abitanti, siamo addirittura secondi – ha detto alle centinaia di presenti, provenienti da tutto il centro-sud – Siamo una regione che sta cavalcando l’innovazione e, infatti, siamo la terza regione per numero di start-up innovative. L’ecommerce è importantissimo, perché è una leva che porta ricchezza alle imprese». Soprattutto quando i capitali arrivano dall’estero: «In particolar modo nel digital export: siamo la regione che, negli ultimi due anni, è cresciuta di più come incremento raggiungendo 12 miliardi di euro – ha proseguito Fascione – Ciononostante, siamo convinti che sia ancora poco: il 47% del nostro export è fatto da prodotti ad alta tecnologia e più del 50% è fatto da prodotti del nostro taste». Presente anche Confindustria: «Stiamo cercando di essere dei facilitatori dell’ecosistema dell’innovazione, creando delle connessioni qualificate – ha detto Francesco Serravalle, presidente del Gruppo SIT di Confindustria Salerno – stiamo quindi valorizzando i partner sul territorio in una dimensione provinciale, regionale ed extraregionale con delle filiere specifiche: agro-tech, aerospazio, green-tech». Anche la Camera di Commercio ha partecipato con il proprio patrocinio: «Il 30% delle imprese, pari a circa 40 mila, fa parte del settore commercio – ha detto Giuseppe Gallo, vice presidente della Camera di Commercio di Salerno – Tra queste, c’è il 65% di imprese che decidono di investire nell’ecommerce».

La situazione dell’ecommerce, secondo Casaleggio Associati

Anche quest’anno ha preso parte alla manifestazione Casaleggio Associati, che monitora da quasi due decenni il mercato del commercio elettronico. È stato Davide Casaleggio, presidente della CA, a fornire i risultati più interessanti: « «Il settore dell’ecommerce, che monitoriamo da 17 anni, è l’unico settore che è cresciuto, con qualche eccezione, sempre a due cifre – ha spiegato nel corso del suo intervento – Anche nel 2023 si prevede una crescita del 17,26% in termini di fatturato».

Da questo punto di vista, la Campania, e più in generale il sud Italia, continua ad avere una posizione di privilegio: «Dal punto di vista della presenza – ha proseguito Casaleggio – il 58% degli operatori sono presenti al nord Italia, il 22% nel sud e nelle isole e il 20% al centro».

Il premio 4eCom: 7 ecommerce premiati

Nel corso dell’edizione 2023 di Ecommerce HUB si è anche celebrato il Premio 4eCom, il premio dedicato all’eccellenza dell’ecommerce italiano dell’associazione, presieduta dal presidente Marianna Chillau. Una giuria di esperti, per l’occasione, è stata chiamata a giudicare gli ecommerce candidati in ciascuna delle sette categorie previste.

A trionfare, nella categoria Best B2B, è stato DoctaPrint, mentre in quella Best B2C, ha vinto Spaghetti & Mandolino. Tra gli ecommerce candidati, il Miglior Ecommerce Emergente è risultato essere Luca Barra Gioielli, mentre quello che offre la Miglior Customer Experience è stato MyFamily. L’ecommerce con la Miglior Performance e Integrazione di Sistemi, poi, è stato Mister Worker®, mentre nella categoria del Miglior Ecommerce Sostenibile ha trionfato Real Bowl. Lo shop con la Miglior Comunicazione Online, infine, Doppelgänger Roma.

