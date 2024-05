Domeniche ad Arte, anteprima di Porto di Parole domenica 26 all’Area Archeologico di Fratte

Domenica 26 maggio 2024, alle ore 11, nuovo appuntamento di “Domeniche ad Arte” giunto alla terza edizione.

All’Area Archeologica di Fratte ci sarà la preview dell’undicesima edizione di Porto di Parole che quest’anno esplorerà i “Mondi” delle narrazioni di differenti. Un evento dedicato alle famiglie con la presentazione dell’albo illustrato “Maestro Albero” con Rebecca Rossi e Manuela Simoncelli. La lettura spettacolo sarà accompagnata dalle percussioni di Francesco Fasanaro e gli intermezzi musicali dell’Orchestra giovanile da camera di flauti dell’I.C. “T. Tasso” di Salerno in collaborazione con l’Associazione Culturale “MusiCantArte”, direttore M° Giuseppe Ler.

La storia è liberamente ispirata al progetto “Un albero per te”, a cura della Fondazione Villa Ghigi, all’interno del Parco Villa Ghigi di Bologna. Un giovane cotogno fa amicizia con una bambina e con altri arbusti suoi simili, in un parco di alberi con l’anima un po’ umana. E basta poco per trovare una musicale armonia con chi abbiamo accanto, chi non avremmo immaginato, chi in fondo ci somiglia. Saranno esposte alcune tavole originali dell’albo. Il libro è a cura di Fondazione per l’Innovazione Urbana, Rusconi, Villa Ghigi

In collaborazione con Saremo Alberi Editore.

“Domeniche ad Arte” è il percorso organizzato dalla Provincia di Salerno con il CTA Salerno aps e le Acli Provinciali di Salerno a continuazione dei “Concerti d’estate di Villa Guariglia in tour” e con la partnership della Coldiretti Salerno-Campagna Amica.

Per info 329 4158640 – ctasalerno@gmail.com – museibiblioteche@provincia.salerno.it