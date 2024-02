Dire Danza, Fabrizio Mainini ospite speciale dell’edizione del ventennale, venerdì 1 al Delle Arti

Un super ospite per i 20 anni di un evento coreutico che mira a radunare su uno stesso palcoscenico danzatori da tutta la Campania.

Fabrizio Mainini, coreografo Rai e partner durante la sua carriera di diverse celebrità, tra cui Heather Parisi e Lorella Cuccarini, sarà il testimonial della XX edizione di Dire Danza, appuntamento ideato e curato da Pina Testa in collaborazione con Antonella Ferrante, con la direzione artistica di Fortuna Capasso, in programma venerdì 1 marzo al Teatro Delle Arti di Salerno.



Sarà una lunga giornata dedicata alla danza. Mainini, per due volte Premio Ginestra d’Oro per la Danza e la Tv come coreografo di Tale e Quale Show e I Migliori Anni condotti da Carlo Conti, terrà uno stage a sipario aperto (alle 14 e alle 15) per le scuole e i danzatori.

In serata (alle 17.30 e alle 20.30) il re della danza in tv parteciperà allo spettacolo: giovani talenti si esibiranno al suo cospetto.



LE SCUOLE Ballet Art di Simona Dipierri, Centro danza di Antonella Ferrante, Centro danza 2 di Serena Santucci, Chorós Meráki di Stefania Fuschini ed Enza D’Auria, Danza in prima di Silvia Lambiase, Danzando di Cinzia Palumbo, DT FAM di Salvatore Sica, FitDance di Alessandra Sciarappa, Harmony di Stefano Angelini, House Of Dance ASD di Gabriele Manzo, More Dance Studios di Rossella Rocciola, Movement art dance di Sonia Saggese, Movimento e Danza di Manola Rumma, My Dance di Alessandra Autuori, Nasty girls di Mario Bobo, New Ballet di Maria Rosaria Bacco, Obiettivo danza di Stefano Angelini, Professional Ballet di Fortuna Capasso, Professional Ballet di Pina Testa, Professional Ballet di Pina Testa e Ramona Tancredi, Scuola di danza di Loredana Di Filippo, TerVal Dance di Valeria Iacobelli e Teresa Tamburrino, World dance di Ylenia Ippolito.



Il costo del biglietto è di 5 euro. Per info e prenotazioni è possibile contattare il botteghino allo 089 221807.