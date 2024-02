“Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro: nuove prospettive di benessere” Asl Salerno ed aziende pubbliche e private insieme per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Giovedì 29 febbraio 2024 presso il Mac Paestum Hotel di Capaccio-Paestum, con inizio alle ore 09.00, si terrà l’incontro

“Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro: nuove prospettive di benessere”

evento realizzato nell’ambito del Programma Predefinito “03 – Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute” previsto dal Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025”.

L’evento che vede coinvolte le aziende pubbliche e private del territorio, si propone sensibilizzare gli attori in campo sul rispetto della normativa specifica in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

A tal fine l’Asl Salerno, attraverso la U.O.S. Interdistrettuale Stress Lavoro Correlato – Dipartimento di Prevenzione, diretta al dott. Marcello Buonomo, sta attuando una serie di interventi integrati, volti a migliorare le conoscenze e le competenze dei lavoratori attraverso un processo di “apprendimento continuo”, finalizzato a:

implementazione di pratiche salutari

riduzione del carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle Malattie Croniche non Trasmissibili (MCNT)

prevenzione delle forme di disagio psico-sociale e Stress Lavoro Correlato (SLC)

promozione dell’invecchiamento attivo e in buona salute dei lavoratori.

L’obiettivo perseguito è duplice, da un lato porre una costante attenzione alla “sicurezza sul lavoro”, dall’altro attuare pratiche di “promozione della salute”.

Il convegno vedrà partecipi lavoratori, Datori di Lavoro, Medici Competenti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Interverranno, per i saluti istituzionali:

Ing. Gennaro Sosto Direttore Generale ASL Salerno,

dott. Primo Sergianni Direttore Sanitario ASL Salerno

dott. Germano Perito Direttore Amministrativo ASL Salerno

dott. Vincenzo Giordano Dirigente UOD 02 Regione Campania Prevenzione e Igiene Sanitaria

dott. Alessandro Ferrara Assessore alle Attività Produttive del Comune di Salerno

dott. Arcangelo Saggese Tozzi Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno

Interverrà inoltre il Procuratore Aggiunto dott. Francesco Soviero, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, che tratterà l’argomento “La tutela penale del lavoro: i reati commessi sui luoghi di lavoro”.

Nella sezione pomeridiana, dopo le relazioni previste, si terrà una tavola rotonda alla quale parteciperanno i referenti delle associazioni di categoria per la linea PP0303 “Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute”, con le quali l’Asl Salerno ha recentemente stipulato un accordo di collaborazione: dott. Antonello Sada per Confindustria, dott. Antonio Costantino per Confagricoltura, Dott. Vincenzo Tropiano per Coldiretti, ing. Giovanni Veneri per ANCE, ing. Vito Troisi per CPT, dott. Lucio Ronca per CNA, prof. Ivo Iavicoli per SIML, dott. Giuseppe Iannuzzi per ANMA, dott. Aristide Marino per ASMECO, dott.ssa Ornella Zito per CGIL, dott.ssa Maria Carmela Cortazzi per CISL, dott. Ciro Marino per UIL.