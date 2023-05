Digital Banking APPlication Hackathon | UNICREDIT in collaborazione con PWC, opportunità per studenti e neolaureati UniSa.

Sono aperte le candidature per partecipare alla prima edizione del Potential Unlocked: Digital Banking APPlication Hackathon, la challenge gratuita che si svolgerà il prossimo 15 e 16 maggio presso il CENTRO ICT per i Beni Culturali dell’Università di Salerno (Campus di Fisciano, ed. E1), organizzata da UniCredit con il supporto di PwC Italia, e ospitata dall’Università di Salerno per individuare i talenti capaci di sviluppare nuove soluzioni di digital banking.

Possono iscriversi studenti e neolaureati dell’Università di Salerno con un background in ingegneria del software al link qui.

Scopo dell’iniziativa, completamente gratuita, è identificare e offrire opportunità lavorative ai giovani e talentuosi studenti che parteciperanno all’evento. Il miglior progetto sarà infatti premiato e i partecipanti che lo hanno sviluppato avranno l’opportunità di un inserimento lavorativo per un ruolo all’interno del team Digital della banca, presso la sede della Region Sud di UniCredit a Napoli.

L’evento vedrà studenti e neolaureati dell’Università di Salerno dividersi in squadre e lavorare insieme per sviluppare applicazioni di digital banking progettate per accelerare il cambiamento digitale già in corso in UniCredit e in grado di offrire nuovi servizi e soluzioni innovative. Le migliori applicazioni saranno identificate da un team composto da esperti di UniCredit e PwC Italia.

“La trasformazione digitale e l’inserimento di talenti digitali di alto livello sono tra le principali priorità della nostra banca e siamo lieti di collaborare con PwC Italia e l’Università di Salerno per realizzare un evento di prim’ordine che ci aiuterà a raggiungere questi obiettivi”, afferma Oscar Petrucci, Head of Global IT Channels, Digital Products di UniCredit. “Siamo entusiasti di vedere cosa produrranno gli studenti di una delle facoltà di tecnologia più rispettate del Paese”

“Questa iniziativa si colloca in un’ampia rete di opportunità che il nostro Ateneo mette a disposizione degli studenti per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro” commentano Francesco Colace e Stefano Riemma, delegati al Placement per l’Ateneo salernitano. “Gli hackathon in particolare rappresentano un’occasione importante per mettersi alla prova, fare squadra e potenziare le competenze trasversali. Siamo felici di poter ospitare questo evento nato dalla sinergia tra UniCredit e PwC Italia: siamo certi che i nostri studenti risponderanno con entusiasmo alla call su un tema così importante come quello proposto.”

“La collaborazione con due realtà importanti come UniCredit e Unisa per la realizzazione di un hackathon rivolto ai giovani talenti sottolinea l’attenzione di PwC nei confronti del ruolo sempre più centrale di aziende, consulenza e mondo accademico nello sviluppo di competenze, valori e innovazione. Siamo onorati di aver supportato UniCredit in questa iniziativa che dimostra come la sinergia tra business e Università possa creare occasioni di crescita per i professionisti di domani” – conclude Matteo D’Alessio, Partner, PwC Italia.