Differenze tra Uomini e Donne che Giocano al Online Casino

È noto che il comportamento di uomini e donne differisce in molti aspetti della vita quotidiana e lavorativa. Anche la sfera del gioco d’azzardo, compreso il online casino https://sportaza.com/it/, non fa eccezione. Agli albori, i giochi d’azzardo erano una priorità solo per gli uomini. Le donne non erano interessate al gioco d’azzardo e nella maggior parte dei paesi del mondo era addirittura vietata la loro presenza nei casinò.

Ma ora la situazione è cambiata. Le statistiche mondiali mostrano che tra il numero totale di giocatori di online casino circa il 43% sono donne. È interessante notare che i rappresentanti dei diversi sessi hanno preferenze e abitudini di gioco diverse.

Quali giochi preferiscono?

Gli studi hanno dimostrato che gli uomini scelgono giochi rischiosi che hanno il potenziale di portare grandi vincite. Si tratta di blackjack, poker e scommesse sportive.

Le donne, invece, danno la priorità a giochi più rilassati. La maggior parte delle ragazze placa la propria sete di emozioni con un intrattenimento relativamente tranquillo al online casino, dove c’è poca concorrenza e, quindi, minori quantità di possibili vincite.

Età

L’età media dei giocatori maschi è di circa 25 anni. È interessante notare che per le donne la cifra è di 34 anni.

Gli scienziati spiegano questo dato con il fatto che le prime iniziano a giocare dopo la laurea, desiderando raggiungere la libertà finanziaria il prima possibile. Le seconde, invece, iniziano a giocare dopo aver raggiunto la sicurezza e l’indipendenza finanziaria.

Il tempo per giocare d’azzardo

Secondo recenti studi, le signore si trattengono più a lungo nelle sale da gioco online. Dedicano più tempo a ogni sessione di gioco. Allo stesso tempo, se scelgono slot con puntate basse, cercano di massimizzare la durata di ogni partita, investendo meno in ogni giro.

Il comportamento degli uomini è molto diverso. Puntano di più, il che porta a una sessione di gioco più breve. Risulta che gli uomini partecipano a più partite in un anno rispetto al sesso opposto. Secondo le stime medie, i ragazzi trascorrono circa 115 giorni all’anno nei online casino, mentre le ragazze 71 giorni.

Motivazione

Entrambi i sessi scelgono i casinò per guadagnare denaro. Ma ci sono anche altri obiettivi che perseguono, come il piacere del gioco d’azzardo. Risulta che le donne scelgono più spesso degli uomini le slot machine, le slot e la roulette solo per divertirsi (rispettivamente 21% e 19%).

Il rischio

La differenza tra i sessi riguarda anche il modo in cui affrontano i problemi emergenti nel mondo del gioco d’azzardo. Gli uomini sono giocatori più impulsivi e tendono a fare scommesse rischiose con maggiore frequenza. Le donne sono più conservatrici in questo senso.

Reazione alla perdita di denaro

Perdere provoca diverse emozioni. Gli studi hanno dimostrato che gli uomini sono più inclini a essere delusi e possono anche mostrare rabbia per la perdita di denaro. Anche le donne sono rattristate dalla perdita, ma non tendono a mostrare grandi emozioni. Inoltre, dopo un risultato negativo, non si sforzano di vincere a tutti i costi.

È possibile che le diverse emozioni in caso di perdita siano condizionate anche dalle somme investite dai rappresentanti dei diversi sessi quando giocano al casinò. Ad esempio, i giocatori di sesso maschile spendono circa 4.500 dollari all’anno, mentre le donne solo 3.200 dollari.

Si noti che un certo sessismo nell’industria del gioco d’azzardo è presente anche ai giorni nostri. Ma per lo più gli stereotipi riguardano i casinò tradizionali. Ci sono dati che indicano che le grandi aziende di gioco d’azzardo sono disposte a pagare i salari ai lavoratori maschi. Ma la globalizzazione del XXI secolo sta cambiando rapidamente la situazione.

Per quanto riguarda i online casino, sono aperti ai giocatori di qualsiasi sesso. Gli algoritmi delle case da gioco su Internet non leggono le informazioni su chi si trova davanti al display di un cellulare o al monitor di un portatile e le possibilità di vincere sono le stesse per tutti.