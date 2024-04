Da Napoli a Sapri e ritorno con fermate intermedie nei parchi del Vesuvio e del Cilento, torna il Parchi Line del Regionale Trenitalia

Da sabato 6 aprile, per tutti i weekend e i giorni festivi, fino al 7 ottobre, ritornano i collegamenti del Parchi Line. Oltre 3mila posti in più aria per raggiungere facilmente i più bei siti archeologici e museali della Campania.

Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), mette a disposizione dei viaggiatori un collegamento da Napoli a Sapri con fermate intermedie in stazioni direttamente collegate con le principali attrazioni storiche e dell’archeologia della regione, sfruttando anche i servizi intermodali link (Treno + bus).

Partendo dalla stazione di Napoli Centrale, attraverso i collegamenti del Parchi Line, i viaggiatori potranno raggiungere comodamente e in modo sostenibile il Museo ferroviario di Pietrarsa, il Parco Archeologico di Ercolano, gli Scavi di Oplontis e la Villa Poppea a Torre Annunziata, il Parco Archeologico di Pompei (Treno + Pompei link), il Parco del Vesuvio (Treno + Vesuvio link), la Certosa di Padula (Treno + Certosa link), il Castello Aragonese di Agropoli, il Parco Archeologico di Velia (Treno + Cilento link) e il Parco Archeologico di Paestum e la Riserva Naturale Foce Sele-Tanagro (Treno + Paestum link).

I viaggi a bordo del Parchi Line sono acquistabili su tutti i canali di Trenitalia.

Di seguito il dettaglio dell’offerta per sabato, domenica e giorni festivi:

Treno Stazione di partenza Ora Stazione di Arrivo Ora 5053 NAPOLI CENTRALE 09:15 SAPRI 12:15 21898 SAPRI 16:40 NAPOLI CENTRALE 19:37