Costiera, flop piano traffico, giornata di code interminabili nonostante le targhe alterne.

25 aprile di passione per chi ha deciso di recarsi in Costiera Amalfitana. Traffico paralizzato e lunghissime code da Vietri a Positano nonostante il dispositivo che prevedeva la circolazione a targhe alterne per tutto il periodo di ponte Pasqua-25 aprile-1 maggio.

La presenza di una moltitudine di turisti, specie stranieri, che hanno invaso le principali località dell’intero comprensorio, ha creato disagi enormi alla circolazione, resse per accaparrarsi un posto sui pullman del servizio di trasporto pubblico, anche difficoltà per i mezzi di soccorso.

Si rinnovano gli appelli ad intervenire prima che la situazione degeneri. Provvedimenti urgenti per trovare una soluzione al caos traffico sulla Statale Amalfitana, sono invocati anche dai rappresentanti sindacali di Cgil e Cisl Salerno.

“Anche quest’anno, con i primi giorni festivi del periodo di inizio Unico Costiera, non si sono fatte attendere – scrivono, in una lettera indirizzata al prefetto di Salerno, alla commissione regionale Trasporti e alla direzione Sita Sud – situazioni di disagio connesse all’enorme flusso di veicoli .

A tale situazione, si aggiunge lo spropositato numero di turisti che invadono letteralmente il piazzale adibito a parcheggio e capolinea dei bus Sita di Amalfi, i quali per raggiungere le mete paesaggistiche più ambite affollano i mezzi di trasporto esasperando il personale addetto alla guida“.

Per Iuliano e De Rosa “la situazione è davvero seria e non consente più di adoperarsi in soluzioni tampone che non danno garanzie agli operatori del settore, pertanto si rende necessario adottare, improcrastinabilmente, soluzioni e provvedimenti di livello superiore e con l’accordo di tutti gli enti coinvolti, per esposizione territoriale o per competenza“.

“Il traffico in Costiera Amalfitana è provocato dalle auto parcheggiate male ed in punti nevralgici”. A dirlo il Prefetto di Salerno parlando del caos viabilità in Costiera Amalfitana