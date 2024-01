Corso in restauro architettonico Its Bact, proroga bando

Ancora aperta la finestra per iscriversi al bando di selezione per il corso 2023/2025 di Istruzione Tecnologica Superiore ITS BACT per formare Tecnici Superiori esperti di Innovazioni Tecnologiche nell’ambito del Restauro Architettonico. La nuova scadenza per partecipare alla fase di selezione è il 28 Gennaio 2024.

Gratuito e finanziato dalla Regione Campania con i fondi destinati al potenziamento dell’offerta di Istruzione Tecnica Superiore in Campania, il corso è stato progettato per favorire il successo formativo e l’occupazione già durante il percorso grazie alla collaborazione con Tecno In Spa, azienda che implementa innovazione nel mondo della sicurezza delle infrastrutture e del territorio. I loro esperti formeranno in aula e in azienda 25 studenti ITS BACT.

Corso su BIM, GIS, Droni e sulle innovazioni per il Restauro con Tecno In

Scopri il corso “Tecnico Superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico” a indirizzo “Drone e Innovazione per il Restauro“. Tecno In impiegherà la sua Drone Academy e tutto il suo expertise per il trasferimento tecnologico nel comparto del Restauro, per supportare l’ITS BACT e le università partner nella formazione di responsabili di cantiere di restauro e recupero architettonico in grado di utilizzare metodologie e strumenti tecnologici avanzati (es. BIM – Building Information Modeling e GIS – Geographic Information System), e rispondere alle sfide smart dell’innovazione.

Iscriviti all’ITS Academy e dai forma al tuo futuro

Academy di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma, gli ITS rilasciano il titolo ministeriale di Tecnico Superiore, valido in tutta Europa, e consentono l’accesso nel mondo del lavoro già durante i percorsi formativi, incentrati sulla pratica e sull’inserimento aziendale.

Il corso ITS BACT, totalmente gratuito, dura 2000 ore suddivise in due annualità. 25 posti disponibili: si accede tramite procedura di selezione. Per iscriversi basta avere il diploma e candidarsi tramite il sito dell’ITS BACT. In alternativa, se in possesso di SPID o Carta di Identità Elettronica, è possibile iscriversi dal sito ministeriale dedicato agli ITS Academy. C’è tempo fino al 28 Gennaio 2024. Il corso inizierà a partire da Febbraio 2024.

SCOPRI DI PIÙ

Clicca qui