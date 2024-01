A Salerno le “Celebrazioni del Centenario” dell’Inner Wheel Italia. 350 socie provenienti da tutta Italia al Salone dei Marmi. Il saluto della Presidente Nazionale Maria Pietrofeso Andria.

“Un’associazione che non ha memoria del suo passato non ha futuro!”. Ha esordito con questa affermazione la Presidente Nazionale dell’Inner Wheel Italia, la professoressa Maria Andria Pietrofeso, per tutti Cucca, che ha dato avvio alle celebrazioni del “Centenario dell’Inner Wheel”, la più grande organizzazione femminile di service al mondo, nata nel 1924 a Manchester, su iniziativa di Margarette Golding. Per la prima volta sono giunte a Salerno tutte le massime autorità dell’Inner Wheel: presenti oltre 350 innerine, provenienti da tutta Italia, nello storico “Salone dei Marmi” del Palazzo di Città, messo a disposizione dal Comune di Salerno che ha patrocinato l’evento, come ha ricordato il Sindaco Vincenzo Napoli:” Siamo onorati di poter accogliervi e di farvi conoscere ed apprezzare il nostro territorio A voi, che siete l’altra metà del cielo, va il mio più caloroso benvenuto”. La Presidente nazionale Maria Pietrofeso, che ha fortemente voluto celebrare il Centenario nella sua città, ha ricordato i valori e i principi a cui si ispira l’Inner Wheel e che in Italia il primo Club nacque nel 1974:” Fu fondato a Napoli grazie alla prima presidente Luisa Bruni. Oggi siamo oltre centomila socie in tutto il mondo. Tutte noi dobbiamo sentirci protagoniste dell’umanizzazione della società, costruendo un mondo di pace, nella giustizia. Camminiamo insieme per un futuro solidale”. Dopo l’ascolto di un videomessaggio inviato dalla Presidente Internazionale dell’Inner Wheel, Trish Douglas, hanno preso la parola tutte le governatrici dei sei Distretti italiani, a partire dalla dottoressa Rosalba Rossano Tufano, Governatrice del “Distretto 210” che comprende i territori della Campania, della Puglia e della Basilicata, che ha ricordato l’aspetto storico sociale in cui è nato e si è sviluppato l’Inner Wheel:” Abbiamo ricevuto una grande eredità! Adesso tutto è nelle nostre mani”. Interessanti le testimonianze di tutte le Past President Nazionali che hanno ricordato gli scopi dell’Inner Wheel e la loro storia. Sono intervenute le presidenti dei due Club Inner Wheel salernitani: la professoressa Pierina De Giorgi Le Rose, presidente dell’Inner Wheel Salerno Carf, che ha ricordato il motto internazionale “Shine A Light” e spiegato che “Noi donne dell’Inner Wheel ci impegniamo ad essere il faro del cambiamento: con il nostro impegno stiamo accendendo tante luci per dare sollievo e speranza a chi è fragile”; e la dottoressa Maria Grazia Corbo Pierri, presidente dell’Inner Wheel Salerno Est che ha sottolineato l’importanza dell’evento:” Una città del Sud ha richiamato tante figure importanti da tutta Italia, accomunate dagli stessi ideali, dagli stessi valori che sono alla base della miriade di iniziative che ogni Club persegue”. A rappresentare i Club Rotary è stato il Governatore del “Distretto Rotary 2101”, il dottor Ugo Oliviero che ha ricordato che il Rotary condivide le finalità dell’Inner Wheel:” In particolare il concetto di leadership valoriale orizzontale”.

Dopo l’Onore alle Bandiere, e il corteo in costumi storici del “Crocefisso ritrovato” della Bottega San Lazzaro di Chiara Natella, indossati dai giovani rotaractiani e interactiani salernitani, ad eseguire gli inni sono stati i componenti della “Corale Polifonica Metelliana”, diretta dal Maestro Pompilia Balzano, che alla fine della manifestazione si è esibita in un concerto di canzoni classiche napoletane, dedicate al compianto giudice Pasquale Andria, accompagnata dalla chitarra del Maestro Giovanni Leonetti , dal mandolino del Maestro Adolfo Tronco, con la voce solista di Antonio Braccolino.

Aniello Palumbo