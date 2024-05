Una nuova opportunità formativa gratuita per studenti, disoccupati e inoccupati

Il giorno 5 Giugno 2024 inizierà il nuovo percorso formativo gratuito online intitolato “ Addetto alla reception con lingua inglese francese e spagnola”

È una occasione per disoccupati inoccupati e studenti, per ricevere una formazione professionale per la figura di addetto alla reception , i posti a disposizione sono quattordici.

Il presente corso online gratuito è stato ideato promosso e realizzato dal docente e orientatore salernitano Alfonso Angrisani con la collaborazione della Società Form Retail di Napoli che ha sede nella centralissima piazza dei Martiri .

Il corso è strutturato con lezioni sincrone direttamente sulla piattaforma è completamente gratuito è necessaria frequenza online obbligatoria.

È rivolto a disoccupati e inoccupati studenti residenti in Italia.

Inizio:5 Giugno 2024 – fine corso 17.07.2024( 246h)

Lezioni

⏰ dal lunedì al venerdì; ore 9.00 13.00 14.00- 18.00

🌐 su piattaforma online,

💻 disponibile da pc,

📃 con rilascio attestato

Info ed iscrizioni:

📩 formazione.tartarugaplatform@gmail.com

Oppure 3334165622

📌 la segreteria didattica risponderà dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

💬 3334165622

È previsto avviamento al lavoro.

Gli interessati possono inviare una mail all’ indirizzo formazione.tartarugaplatform@gmail.com riportando nell’ oggetto “ Iscrizione corso gratuito Addetto alla reception” allegando la seguente documentazione:

1)Carta d’identità ;

2) Codice fiscale;

3) Curriculum vitae firmato aggiornato contenente legge sulla privacy.