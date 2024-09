Corso di crescita personale “Corpo, Mente, Azione”: 26 Ottobre hotel San Luca di Battipaglia

Il 26 Ottobre a Battipaglia, presso l’Hotel San Luca, si svolgerà un evento imperdibile per chi è alla ricerca di crescita personale e professionale. Stiamo parlando del corso “Corpo, Mente, Azione”, una giornata di formazione che vedrà protagonisti tre esperti formatori: l’avvocato Paolo Vocca, coach e problem solver strategico, insieme ai colleghi Enzo Ascione e Marco De Concilio.

L’avvocato Paolo Vocca, con la sua esperienza consolidata e un’approfondita conoscenza delle dinamiche di sviluppo personale e professionale, guiderà i partecipanti attraverso un percorso volto a potenziare non solo le capacità individuali ma anche la capacità di affrontare e risolvere le sfide quotidiane. In quest’intervista, esploreremo le aspettative del corso, le metodologie che verranno adottate e l’importanza di un approccio integrato che unisce corpo, mente e azione per raggiungere risultati straordinari.

M.C.: Avvocato Paolo Vocca, lei è un coach e problem solver strategico e il 26 ottobre, presso l’hotel san Luca di Battipaglia, insieme ai colleghi Enzo Ascione e Marco De Concilio, terrà il corso di crescita personale “Corpo, Mente, Azione”: ci può dire in anteprima il tema centrale di questo evento?

Paolo Vocca: Sì, innanzitutto ci siamo prefissi un obiettivo concreto da raggiungere: trasmettere ai partecipanti strategie e tecniche prontamente utilizzabili nella vita quotidiana, non teorie o nuovi saperi, ma un nuovo “saper fare”. Ogni relatore tratterà un’area specifica di miglioramento, dal rapporto col proprio corpo allo sfruttamento delle capacità mentali, dalla risoluzione di problemi al raggiungimento di obiettivi, puntando sulle proprie potenzialità non ancora utilizzate.

M.C.: Sembra uno scopo nobile e attraente, ma quali sono le leve concrete per azionare queste potenzialità?

Paolo Vocca: In realtà ci siamo resi conti che il più grande ostacolo al cambiamento, e dunque al miglioramento, è una sorta di “resistenza interiore”, un sabotatore misterioso dei nostri buoni propositi. Si pensi alle statistiche sulle diete, o sui piani di allenamento in palestra: la percentuale di successo è avvilente! Si pensi ancora a tutti i tentativi che mettiamo in atto per risolvere un problema o raggiungere un obiettivo: chi non ha provato la penosa sensazione di girare sempre in tondo e trovarsi al punto di prima? O magari, cosa ancora più paradossale, decidiamo “cosa” fare, sappiamo anche benissimo “come” farlo, ma…non lo facciamo!

M.C.: E quindi?

Paolo Vocca: Quindi, in tutta evidenza, il vero problema è che spesso non sappiamo trasformare un “atto di volontà” in un’azione, un nuovo comportamento che ci conduca al cambiamento desiderato. Dunque il primo punto su cui bisogna intervenire, attraverso strategie e tecniche scientificamente validate, è proprio quell’area misteriosa situata tra la “volontà” e la “azione”, come ci rammenta il detto popolare “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”. Proprio questo “mare di mezzo” sarà il tema del mio intervento.

M.C.: Dunque esistono tecniche e metodi specifici per trasformare intenzioni in azioni?

Paolo Vocca: Certo, ed è questo il raggio d’azione in cui operano discipline come il problem solving e il coaching, o la psicoterapia per i casi più gravi. Pensiamoci bene: quando un essere umano chiede aiuto a un professionista, per risolvere un problema o raggiungere un obiettivo, normalmente sa già “cosa” fare, ma magari non sa “come” farlo. Oppure, come dicevo prima, sa cosa fare e come farlo…ma non riesce a farlo in concreto. Ho studiato a lungo le dinamiche mentali, emozionali e comportamentali che impediscono di passare all’azione, così come ho studiato a lungo, all’opposto, tutte quelle strategie e tecniche messe in atto da persone di successo, o più semplicemente da chi riesce a raggiungere i propri obiettivi con apparente facilità.

M.C.: E cosa ha scoperto?

Paolo Vocca: Ho scoperto che ciò che congiunge volontà ed azione è un potere che tutti noi abbiamo in dote, fin dai primi mesi di vita, ma che non sempre sfruttiamo appieno: l’immaginazione! E infatti il metodo che illustrerò nell’evento del 26 ottobre l’ho chiamato “V.I.A.”, che è l’acronimo di Volontà, Immaginazione, Azione.

M.C.: E come funziona?

Paolo Vocca: Difficile riassumerlo in poche parole. Ciò che posso dire, confermato dalle moderne neuroscienze, è che ognuno di noi, consapevolmente o anche involontariamente, quando pensa o decide di fare qualcosa, qualunque cosa, immediatamente immagina uno scenario in cui quel qualcosa si verificherà, o non si verificherà, e proprio da questo tipo di immaginazione dipenderà il passare o meno all’azione. Ancora più in breve: è come se l’immaginazione conseguente a un intenzione fosse una specie di pulsante, un filo che collega la volontà all’azione, un programma previsto dalla natura per far sì che l’organismo, il corpo fisico, si attivi, o non si attivi, in seguito a un atto di volontà. Saper utilizzare con metodo questo potere dell’immaginazione, fa la differenza tra chi rimane impantanato nei desideri e chi raggiunge gli scopi che si è prefisso. E il metodo V.I.A. aiuta proprio in questo, in maniera rapida, efficace ed efficiente.

M.C.: Mi ha davvero incuriosito! E per quanto riguarda gli interventi dei suoi colleghi?

Paolo Vocca: In realtà tutti gli interventi, seppur in ambiti apparentemente diversi, mirano allo stesso fine: trasferire ai partecipanti tecniche “pronte per l’uso”, trattandosi di un corso non “teorico” ma pratico, dove docenti e partecipanti si metteranno in gioco per “fare” qualcosa di diverso, non solo per pensarlo. E così si sperimenteranno metodi per mantenersi o ritornare in forma, e per alimentarsi puntando al benessere; si applicheranno tecniche e strategie “mentali” di problem solving e coaching, con un occhio particolare al self-help e alla crescita personale; si impareranno le migliori tecniche per costruire e raggiungere i propri obiettivi, personali e professionali, con innovative strategie di cambiamento.

M.C.: Bene, la ringrazio per la chiarezza. Ci ribadisce l’appuntamento?

Paolo Vocca: Grazie a lei per lo spazio dedicatoci! Ci vediamo il 26 ottobre 2024, ore 9:30, Hotel san Luca a Battipaglia.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:

📧 E-mail: formazione.asciobroker@gmail.com

📱 Telefono: 338/4374976