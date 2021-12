Coronavirus, aggiornamento 30 dicembre, 8 decessi e 11.492 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Sono 11.492 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, giovedì 30 dicembre 2021, con i dati della Regione.

Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti, di cui 2 avvenuti in precedenza e registrati ieri. Per il terzo giorno consecutivo la Campania registra il record di nuovi casi di Covid-19.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 115.863 tamponi, tra molecolari e antigenici. In aumento i ricoveri: sono 41 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri, e 651 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 64 in più rispetto al dato diffuso ieri.