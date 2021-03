Consulta della Sanità, il confronto con il Sindaco Napoli.

Avviato questa mattina il confronto tra cittadini e Amministrazione comunale per la costituzione della Consulta comunale della Sanità e ottenere chiarezza sui dati del contagio in città. Dopo il presidio di venerdì 12 marzo, a cui hanno partecipato oltre 50 persone, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha ricevuto infatti una delegazione congiunta del Coordinamento Provinciale per la Salute e del Coordinamento Scuole Aperte.

Dopo aver illustrato nuovamente al primo cittadino il complesso iter procedurale lanciato cinque anni fa per l’istituzione della Consulta, i componenti della delegazione hanno quindi proposto di varare un decreto sindacale per consentire l’attivazione in tempi brevi della Consulta della Sanità e l’istituzione del registro epidemiologico comunale, così da facilitare l’integrazione funzionale tra Comune di Salerno, ASL e Azienda ospedaliera “Ruggi d’Aragona”.

È stata avanzata poi la richiesta di un intervento sindacale per l’istituzione di una USCA pediatrica con funzioni di interfaccia esclusiva con le scuole di ogni ordine e grado. In merito, la rappresentante del Coordinamento Scuole Aperte ha sottolineato la necessità di riaprire almeno le scuole dell’infanzia, elementari e medie, ribadendo l’obbligo immediato, come sancito dal Ministero dell’Istruzione, della didattica in presenza per i bambini portatori di handicap ed altre problematiche.

La delegazione ha infine evidenziato l’importanza di riaprire, almeno nei giorni feriali, parchi piazze e lungomare per garantire dei momenti di benessere psicofisico a bambini e bambine.

Il sindaco ha assunto l’impegno di avviare un confronto in primis con l’apparato tecnico del Comune di Salerno, in particolare con dirigenti e funzionari del settore delle Politiche Sociali, per verificare le procedure da adottare ai fini dell’attivazione della Consulta della Sanità, e di riconvocare nei prossimi giorni le parti sociali presenti oggi per concordare le prossime iniziative.

“Accogliamo positivamente la disponibilità del sindaco Napoli – ha commentato Margaret Cittadino, portavoce del Coordinamento Provinciale per la Salute – a impegnarsi per l’attivazione della Consulta comunale della Sanità e offrire risposte chiare alla cittadinanza in merito ai dati del contagio. Tuttavia, se alle parole non seguiranno fatti concreti siamo pronti a tornare in piazza”.

Per una sanità pubblica, gratuita e universale!

Mi piace: Mi piace Caricamento...