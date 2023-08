Confesercenti Vallo di Diano sostiene l’iniziativa Borgo Live a Padula

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, rientrante nel Distretto del Commercio Vallo di Diano, sostiene e incentiva l’iniziativa “Borgo Live” in programma a Padula questa sera e domani, 2 e 3 agosto.

Tra stand gastronomici e live street music, questa sera appuntamento con Radio Rocket da Made in Sud, mentre domani con il primo sosia ufficiale di Malgioglio. Tra buon cibo e spettacoli, dunque, ci sarà l’opportunità di scoprire e ammirare le bellezze del borgo di Padula, i suoi vicoli caratteristici, ma anche i musei e le splendide chiese.

“Anche quest’anno la Confesercenti Vallo di Diano – ha affermato la presidente Aquino – sostiene e supporta le iniziative volte alla promozione turistica e alla valorizzazione territoriale dei vari borghi valdianesi, e tra queste c’è l’evento Padula Borgo Live, organizzato dal Centro Musica Store di Laura Di Salvatore. Anche per questa seconda edizione dell’evento, dunque, abbiamo accettato con estremo piacere di sostenere tale iniziativa che vede protagonista il centro storico di Padula, tra storia, arte, cultura ed enogastronomia, senza tralasciare l’importanza del commercio per il territorio: tutti elementi da cui non possiamo prescindere ma che anzi dobbiamo sostenere attraverso iniziative come questa, anche in funzione della nascita del Distretto del Commercio Vallo di Diano, che vede la Confesercenti presente in prima linea”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.