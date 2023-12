Concerto di Natale all’Accademia Grassi venerdì 29 con le Sound Ladies

Nell’ambito del Salotto Culturale “A.Grassi”- La Cultura dei Venerdì Letterari”, promosso dall’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di Salerno, venerdì 29 dicembre 2023, alle ore 18.30, presso la sede dell’Accademia, in via Porta Elina 9 (piazza Portanova), si terrà il consueto evento musicale natalizio con il diciottesimo “Concerto di Natale…per te”. Ospite il Gruppo artistico-musicale delle: “Sound Ladies” ed il Maestro Angelo Russo. A seguire buffet e brindisi augurale per il nuovo anno 2024 sotto il grande albero di Natale in Piazza Portanova.

L’incontro sarà introdotto dalla professoressa Raffaella Grassi, direttrice dell’Accademia e figlia dell’artista.

Si ricorda, inoltre, che a fine mese scadono i termini per poter partecipare a uno dei maggiori premi campani per longevità e pluralità di interessi: la XVIII Edizione il Concorso Internazionale di poesia e arte “Il Natale ieri e oggi” 2023, indetto dall’accademia internazionale “Alfonso Grassi”, con il patrocinio dell’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno e della Provincia di Salerno.

Il bando completo della XVIII Edizione Concorso Internazionale “Natale, ieri & oggi” 2023 – Poesia & Arte (Poesia, Narrativa, Pittura, Grafica, Scultura, Cortometraggio, Arte Presepiale, Flash Teatrale; Composizione Musicale; Coreografia Balletto) è consultabile sul sito www.accademiagrassi.it e sulla pagina Facebook dell’Accademia. Per tutti gli Studenti, di ogni Ordine e Grado, la Partecipazione è completamente Gratuita.

info@accademiagrassi.it. e www.accademiagrassi.it.