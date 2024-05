Malattie infettive: un convegno per attualizzarle e gestirle giovedì 9 e venerdì 10 a Paestum

Il 9 e il 10 maggio, presso il Centro Congressi dell’Hotel Ariston di Paestum(SA), si terrà il Convegno Nazionale di Malattie Infettive ‘8th Infectivology Today’, dal titolo:

‘L’infettivologia del terzo millennio: la luce di un nuovo giorno in Infettivologia’, organizzato dalla U.O.C di Malattie Infettive dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e presieduto dal Responsabile della suddetta Unità Operativa, Dottore Alfonso Masullo, e dal Dottore Maurizio Mazzeo, ora in pensione, ideatore e fondatore dell’Infectivology Today’, e già Direttore della sopra citata U.O.C di Malattie Infettive. Il Convegno, sotto il Patrocinio della SIMIT,(Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali), e della SITA(Società italiana di Terapia Antinfettiva), è rivolto ad Infettivologi, a Medici specialisti anche di altre branche, ai Medici di Medicina Generale, e sarà un focus incentrato sui diversi argomenti di interesse globale e sulle svariate sfaccettature dell’Infettivologia, come le malattie virali, il Covid 19, l’infezione da HIV e AIDS, le epatiti virali croniche, ancora rilevanti in Italia, le malattie batteriche, alcune ancora non debellate, come la tubercolosi, e sopratutto quelle legate alle sempre più frequenti infezioni ospedaliere da gram-positivi e gram-negativi, spesso con risvolti medico-legali, e sulla malaria, che affligge ancora molti paesi nel mondo, anche a causa dei repentini cambiamenti climatici.

Ma ci saranno anche Sessioni dedicate a problematiche mediche futuristiche e di interesse non soltanto clinico.

La Faculty comprenderà i più importanti esponenti della Scuola Infettivologica Italiana dai proff. Cauda e Torti dell’Università Cattolica di Roma, Castelli di Brescia, Galli di Milano, Andreoni e Mastroianni di Roma, De Rosa di Torino, Rossolini di Firenze, ai proff. Cascio, Falcone, Iaria, Tascini, Francavilla ed al gruppo dello Spallanzani di Roma, in attività o in pensione, proff. Ippolito, Capobianchi, Messina e Lauria, e delle Università e degli Ospedali della Campania con i proff. Parrella, Presidente in carica della SIMIT, Gentile, Coppola, Maggi, Esposito, Punzi, Salomone Megna, Sangiovanni, Manzillo ed altri.