Clamoroso a Salerno, Sabatini lasca la Salernitana. Rischia anche Nicola?

“L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali”.

Alle basi del dissidio con il patron Iervolino la diversità di vedute sulla gestione del calciomercato, qualche addetto ai lavori parla di commissioni da pagare ai procuratori.

Ora Iervolino deve trovare subito un successore per il ds, si fanno già i nomi di Gianluca Petrachi e di Mauro Meluso.

Non c’è molto tempo, se si pensa che per l’incombenza dei Mondiali in Qatar che non vedranno la nazionale impegnata ma tutti i calciatori delle nazionali partecipanti che militano nel campionato italiano la prima giornata della serie A 2022-23 verrà disputata il weekend di ferragosto.

In bilico anche la posizione di Davide Nicola, la cui riconferma andrà concordata tra Iervolino ed il nuovo ds.