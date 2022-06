Serie A, le date della prossima stagione, in campo a ferragosto, sosta da metà novembre a gennaio per i Mondiali.

La Lega Serie A ha comunicato le date di svolgimento delle partite del Campionato di Serie A 2022-23, campionato anomalo perchè verrà di fatto spezzato in due tronconi dall’incombenza dei Campionati Mondiali che verranno disputati in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre e non in estate come di consueto per ragioni meteorologiche. Nell’emirato infatti nel mese di giugno le temperature superano di norma i 40 gradi. Dunque si è deciso di spostare il mondiale in un periodo in cui le temperarure sono più accessibili per i calciatori.

Di qui la necessità di dover partire in anticipo con i campionati nazionali.

Si partirà il weekend del 14 agosto con la prima di campionato, poi entro la fine del mese si giocheranno altre tre giornate (21, 28 e il turno infrasettimanale del 31). Seguiranno altri 3 turni (4, 11 e 18 settembre) ed in seguito ci si fermerà per un’ulteriore sosta per le Nazionali, tra il 19 e il 27 settembre. Gli Azzurri giocheranno le due gare di Nations League con Inghilterra ed Ungheria.

Si ripartirà ad ottobre con 5 turni di campionato (tutti nei week end: 2, 9, 16, 23 e 30) e poi a novembre: il 6, l’infrasettimanale del 9 e il 13, dopo il quale la Serie A avrà una pausa di 52 giorni. Infatti i giocatori che parteciperanno al Mondiale andranno liberati alla mezzanotte di domenica 13 novembre e dal 14 saranno a disposizione dei commissari tecnici delle nazionali e torneranno poi a disposizione dei club dopo le vacanze di Natale.

Dopo il Mondiale si ripartirà il 4 gennaio con la 16esimsa giornata di campionato, poi subito nel weekend dell’8 gennaio. Nel primo mese del 2023 si giocherà anche il derby di Milano valido per la Supercoppa Italiana. Il match verrà disputato in Arabia e le possibili date sono l’11 o il 18 gennaio. A gennaio saranno 5 le giornate di Serie A: oltre a quella del 4 e dell’8, le 20 squadre scenderanno in campo il 15, il 22 ed il 29.

A febbraio le giornate saranno quattro, tutte nei weekend (5, 12, 19, 26 febbraio). A marzo tre impegni (5, 12 e 19 marzo), poi tra il 20 ed il 28 marzo, dopo l’ottava giornata di ritorno, ci sarà una pausa per le nazionali.

Per concludere il campionato si giocherà poi tutti i weekend di aprile e maggio, quando si giocherà anche il turno infrasettimanale del 3 maggio valido per la quattordicesima di ritorno. La stagione terminerà poi domenica 4 giugno.

A gennaio ci saranno anche gli ottavi di Coppa Italia, divisi in due tranche di 3 giorni (10-12 e 17-19). I quarti della coppa nazionale verranno disputati in gara secca tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio (31 gennaio, 1 e 2 febbraio). Le semifinali d’andata sono programmate per il 4 e il 5 aprile, mentre le gare di ritorno andranno in scena il 25 e il 26 aprile. L’atto conclusivo è in calendario mercoledì 24 maggio.