Cinema Scuola Lab, incontro conclusivo

Dal set alla sala, per gli studenti del Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno sabato 7 ottobre, alle ore 10.30, sarà il grande giorno perché saranno proiettati i cortometraggi per i quali sono stati impegnati come attori ma anche nelle fasi di ideazione, realizzazione e montaggio.

Dopo una settimana di proiezioni, che ha coinvolto anche gli studenti delle scuole secondarie di I grado di Salerno con gli allievi dello stesso liceo per un totale di più di tremila ragazzi, domani per l’ultimo giorno di “Storia, stili e tecniche del linguaggio audiovisivo”, il progetto del “Sabatini Menna”, ci sarà il gran finale con la presentazione ufficiale dei lavori: il cortometraggio d’animazione, “Persi nella Realtà”, e il cortometraggio di finzione, “Passione”, seguiti rispettivamente dagli esperti interni Claudia Imbimbo e Vittorio Morrone.

Ad aprire i confronti sarà Renata Florimonte, dirigente scolastico del liceo artistico Sabatini Menna; seguiranno le riflessioni degli esperti esterni Giuseppe D’Antonio, patron e condirettore di Linea d’Ombra Festival; Alfonso Amendola, docente di Sociologia dei processi culturali e Internet Studies presso l’Università degli Studi di Salerno; Gianluca Cicco, giornalista, videomaker, storico medievista e saggista e il team della CLD Studio di comunicazione visiva. Previsto l’intervento di Gaetana Falcone, assessore alla Pubblica Istruzione al Comune di Salerno.

Nell’ambito del Progetto nazionale “CinemaScuola LAB” il Liceo Artistico “Sabatino Menna” è beneficiaria delle azioni promosse per l’implementazione della rete della Regione Campania “Frame Net Campania” dei Licei Artistici “Indirizzo audiovisivo e multimediale” e degli Istituti Professionali ad indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo”, in collaborazione con Linea d’Ombra Film Festival.