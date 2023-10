Alan Lomax…viaggio nelle terre delle mille voci, successo del progetto al TTG di Rimini

Il progetto “Alan Lomax… viaggio nelle terre delle mille voci”, giunto alla 6ª edizione, sarà presente alla 60ª edizione di TTG Travel Experience, il Salone mondiale del turismo, in programma a Rimini dal mercoledì 11 ottobre a venerdì 13 ottobre.

Un progetto co-finanziato dal POC Campania 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura, programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale”, a cui partecipano 6 comuni campani e la cui direzione artistica di tutti gli eventi è affidata a Silvano Cerulli. L’Assessore regionale al Turismo dott. Felice Casucci ha particolarmente apprezzato la partecipazione del progetto alla manifestazione di Rimini: “I Comuni di Caggiano, Cassano Irpino, Castelnuovo di Conza, Colliano, Montecalvo Irpino e Romagnano al Monte hanno saputo elaborare idee e iniziative in sinergia tra loro – continua l’Assessore- Il tratto distintivo di un territorio non è solo riconducibile alle sue bellezze naturali, che in qualche modo ne sono la cifra, ma si connota anche per le tracce dei potenti valori culturali umani.

In quest’ottica, il progetto “Alan Lomax… viaggio nelle terre delle mille voci – 6ª edizione” si propone come uno spazio nel quale s’illustra e si rende omaggio allo sguardo delle

comunità locali. Lo sforzo di promozione, riqualificazione e diversificazione dell’offerta turistica di cui si fa garante questo progetto è in linea con l’azione che la Regione Campania compie da tempo, mettendo in campo finanziamenti mirati nell’ambito del “POC

Campania – conclude l’Assessore – Come il viaggio nel tempo compiuto dall’illustre musicologo cui il progetto è intitolato,+ così anche noi siamo chiamati a compiere la riscoperta delle eccellenze agro-alimentari, archeologiche, gastronomiche e culturali

del nostro territorio ricchissimo. È un viaggio che va assaporato con la lentezza e l’interesse che solo il turista più raffinato apprezza, trattandosi di esperienza autentica”.

Dunque, una importante opportunità per promuovere lo sviluppo turistico sostenibile, gli scambi culturali, le tradizioni e le radici che accumunano i 6 comuni campani che partecipano a questo progetto, nello specifico: il Comune di Caggiano (SA), comune capofila del progetto, il Comune di Colliano (SA), il Comune di Romagnano al Monte (SA), il

Comune di Castelnuovo di Conza (SA), il Comune di Cassano Irpino (AV) e il Comune di Montecalvo Irpino (AV).

“Il progetto Alan Lomax…viaggio nelle terre delle mille voci” è cresciuto negli anni grazie, soprattutto, alla collaborazione di persone competenti e davvero interessate alle nostre tradizioni da far rivivere e conoscere – dichiara il sindaco di Caggiano, dott. Modesto Lamattina – Questa edizione è costellata di tante novità: musica, scenari e realtà paesaggistiche uniche, nonché prodotti enogastronomici da far conoscere e assaggiare, ma soprattutto su proposta del direttore artistico saremo il primo progetto finanziato con fondi POC a partecipare a questa importantissima manifestazione del turismo di Rimini”.

Anche la direzione artistica ha voluto fortemente la partecipazione al TTG Travel Experience di Rimini, probabilmente tra i primi in Italia a partecipare con un progetto trasversale e ricco di conoscenze, come sottolinea Silvano Cerulli, direttore artistico, che aggiunge: “Sono sinceramente grato all’Amministrazione comunale di Caggiano per la rinnovata fiducia incondizionata, che mi vede per il secondo anno direttore artistico del Progetto Alan Lomax. Ringrazio in modo particolare il Sindaco dott. Lamattina ed il Rup Pucciarelli, per

aver accolto con entusiasmo la mia proposta di impiegare le risorse del Poc per partecipare al TTG di Rimini con uno spazio espositivo al fine di promuovere l’intero territorio dei 6 comuni aderenti, in una delle più prestigiose vetrine internazionali del b2b. Probabilmente saremo pionieri in questa iniziativa che ci auguriamo porti floride ricadute sul territorio”.

“Alan Lomax…viaggio nelle terre delle mille voci” Vi aspetta al pad.C7 – stand 525, per far conoscere le tradizioni che uniscono i territori e i prossimi eventi in programma.