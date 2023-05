Ciclo di incontri per la Giornata dell’Europa 8, 9 e 10 maggio Università di Salerno.

In occasione della Giornata dell’Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio e celebra la pace e l’unità in Europa, Il Centro di Documentazione Europea dell’Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con il Centro Bibliotecario di Ateneo, l’Osservatorio Giovani OCPG del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno organizzano tre giornate di formazione e sensibilizzazione sull’Europa e le opportunità che l’Unione europea mette a disposizione dei giovani.

Lunedì 8 maggio alle ore 10.30, presso l’Aula Pecoraro dell’Università di Salerno e online tramite la piattaforma Streamyard, si terrà l’iniziativa dal titolo “Verso un’Europa garante della non discriminazione e della parità di genere”.

L’evento rientra nel ciclo di incontri sul tema “Stato dell’Unione: quali prospettive per un mondo migliore?”, organizzati dalla Rete italiana dei Centri di Documentazione Europea con il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, il CDE dell’Università degli Studi di Salerno, il CDE del Verbano Cusio Ossola Per maggiori dettagli sull’evento e per registrarsi in piattaforma cliccare qui.

Martedì 9 maggio alle ore 10.30, presso l’Aula Pecoraro dell’Università di Salerno, si terrà il seminario “Diritti, politiche, risorse e giovani in Europa “incentrato sulle politiche, le opportunità, i servizi e gli strumenti che l’Europa mette a disposizione dei giovani cittadini per favorire la partecipazione, la formazione e la cittadinanza europea. L’iniziativa è organizzata dall’Osservatorio Giovani – Policom Unisa in collaborazione con Europe Direct Salerno e IFEL Campania e prevede la partecipazione di: prof. Virgilio D’Antonio, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione; dott. Francesco Piemonte, Responsabile Europe Direct Salerno, avv. Annapaola Voto, Direttore generale IFEL Campania, prof.ssa Stefania Leone, Direttore scientifico Osservatorio Giovani – Policom Unisa. Per maggiori dettagli sull’evento cliccare qui.

Mercoledì 10 maggio alle ore 10 presso il Centro Bibliotecario di Ateneo, Biblioteca “E.R. Caianiello” si terrà il convegno dal titolo “I Trattati istitutivi dell’UE”, una giornata di formazione sui fondamenti giuridici dell’Europa e sui percorsi di cittadinanza europea che vedono il coinvolgimento di giovani studenti. L’iniziativa è organizzata dal Centro di Documentazione Europea (CDE) Unisa, in sinergia con: Centro Bibliotecario di Ateneo UNISA, Europe Direct Salerno- sede Unisa presso OCPG, Osservatorio Giovani Policom – Unisa, Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione UNISA, Laboratorio Made in Italy/Osservatorio giuridico “Etica, Finanza, Sviluppo” e Osservatorio sullo Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) UNISA e Istituto d’Istruzione Superiore “G. Marconi” di Nocera Inferiore.