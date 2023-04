Carta al Tesoro, il contest di Comieco sul recupero e riciclo di carta e cartote, presentazione martedì 11 a Palazzo di Città.

Martedì 11 aprile p. v. a Salerno, alle ore 10,00 presso Palazzo di Città, sarà presentato nel corso di un incontro con la stampa l’evento “Carta al Tesoro”, gara a squadre, con partecipazione gratuita e aperta a tutti i cittadini, in programma sabato 15 aprile.

L’iniziativa è organizzata da Comieco Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica con il patrocinio del Comune di Salerno e in collaborazione con Salerno Pulita per sensibilizzare e informare sull’importanza della raccolta differenziata e sul valore del riciclo dei materiali in carta e cartone.

Alla conferenza di presentazione interverranno:

Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli

Assessore comunale alle Politiche Ambientali, Massimiliano Natella

Direttore Generale di Comieco, Carlo Montalbetti

Amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet

Informazioni su comieco.org – https://www.comieco.org/carta-al-tesoro-2023-salerno/