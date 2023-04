Festa in onore della Madonna delle Galline, via alle celebrazioni martedì 11.

Dopo lo stop forzato dovuto alI’emergenza pandemica, il prossimo 16 aprile, domenica in Albis, Pagani rivivrà i giorni dedicati alla plurisecolare Festa in onore della Madonna del Carmine, amorevolmente venerata con il titolo di Madonna delle Galline.

Il tempo di attesa della Festa è stato preceduto da mesi di intenso lavoro, che ha trovato nella costituzione di un Tavolo permanente un momento di condivisione particolarmente

significativo.

Il frutto principale di questo lavoro – che ha visto insieme l’Arciconfraternita, il

Comune di Pagani, la Forania di Pagani e una rappresentanza dei Toselli – è stato il documento “Prepariamo insieme il tempo della Festa”, che è possibile scaricare nella sua versione integrale a questo link.

Il documento, letto in occasione della cerimonia per l’Alzata del Quadro della

Vergine lo scorso 16 marzo, contiene una serie di suggerimenti pensati per aiutare tutti a vivere con intensità, fede e devozione autentica la Festa.

I contenuti del documento, assieme ai dettagli sul programma dei festeggiamenti, saranno al centro di una Conferenza stampa che si terrà, presso i locali dell’Arciconfraternita della

Madonna delle Galline di via Striano, il prossimo martedì 11 aprile alle ore 17.00.

Alla conferenza stampa parteciperanno il Priore Giuseppe Tortora, il Sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco, il delegato della Forania don Antonio Guarracino e i rappresentanti dei Toselli.

Com’è noto, la cerimonia dà l’avvio ufficiale ai festeggiamenti in onore della Madonna delle Galline.