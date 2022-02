Cammarota : tempi capienza Stadio Arechi in Commissione Trasparenza.

“L’ora è solenne per la Salernitana, la nuova gestione sta facendo di tutto per mantenere la squadra e la città nella massima serie, c’è bisogno che anche le istituzioni facciano la loro parte e che lo stadio Arechi sia ampliato alla massima capienza possibile”.

Lo afferma in una nota il presidente della Commissione Trasparenza, l’avv. Antonio Cammarota, il quale ha convocato nei prossimi giorni il responsabile dell’ufficio manutenzione impianti sportivi del Comune di Salerno.

“A quanto pare per l’ampliamento della capienza dello stadio occorre che il Comune trasmetta nuova documentazione alla commissione prefettizia”, continua Cammarota, “e per l’apertura della curva Nord è necessario istituire i tornelli non ancora realizzati, per cui è opportuno che l’amministrazione renda conto dei tempi e delle cose da fare”.

“E’ importante che si vada nella stessa direzione”, conclude Cammarota, “in questo momento esiziale per la squadra di calcio della nostra città”.