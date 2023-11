Brumalia: Il Borgo di Casal Velino celebrazione l’Antica Festa del Vino

Casal Velino, con la sua pittoresca vista sul mare, si appresta a rivivere una delle più affascinanti festività del passato con la seconda edizione di Brumalia, l’Antica Festa del Vino. Dal 24 al 26 novembre, questo incantevole borgo si vestirà di tonalità vinaccia, accogliendo visitatori e appassionati in un weekend di festeggiamenti che unisce musica, gastronomia e convivialità.

Rievocando le antiche celebrazioni in onore di Bacco e Cerere, divinità romane rispettivamente del vino e dell’agricoltura, Brumalia si propone come un ponte tra passato e presente. Questa festa, che un tempo segnava il termine dell’autunno e l’avvicinarsi dell’inverno, si estendeva fino al solstizio, simboleggiando la rinascita del sole e l’eterno ciclo della vita.

Oggi, Casal Velino, noto per la sua vocazione turistica e la bellezza costiera, si illumina durante i giorni più corti dell’anno, proponendo un evento che affonda le radici nella storia e guarda al futuro con grandi aspirazioni. Il vino, elemento centrale dell’evento, celebra la connessione tra le antiche tradizioni veline-romane e la modernità, in un brindisi alla continuità culturale.

L’Associazione Vivimo_Casalicchio, in sinergia con l’assessorato all’ambiente del Comune, dimostra un forte impegno verso la sostenibilità: per ogni serata di festa, verranno piantati alberi per compensare le emissioni di CO2, con l’obiettivo di neutralizzare l’impatto ambientale dell’evento, proprio come avvenuto nella precedente edizione.

L’invito è aperto a tutti: “Quest’anno non fartelo raccontare, vieni a vivere l’esperienza di Brumalia. Assapora le nostre specialità culinarie, lasciati sedurre da un calice di vino rosso, immergiti nelle melodie festose e nei profumi che pervadono l’aria, e lasciati trasportare tra i vicoli storici del borgo, sotto la protezione di Bacco.”

Brumalia si conferma così non solo come una festa del palato e dello spirito ma anche come un esempio di come la tradizione possa camminare di pari passo con la consapevolezza ecologica, in un dialogo armonioso tra celebrazione e responsabilità. Casal Velino attende i suoi ospiti per condividere insieme la magia di questo evento unico.