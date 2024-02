BCC Monte Pruno miglior banca della Campania per il terzo anno consecutivo

Il prestigioso risultato è stato reso noto dall’autorevole rivista MF Milano Finanza, in collaborazione con la società di consulenza Accenture, che ha pubblicato, in questi giorni, l’Atlante delle Banche Leader per l’anno 2023/2024.

Si tratta di un attestato che la BCC Monte Pruno riesce ad ottenere per il terzo anno consecutivo, in un’ottica di continuità e costanza che confermano il successo e la crescita dell’istituto di credito cooperativo.

Attraverso l’MF Index, che analizza e seleziona le banche più solide regione per regione, la Banca Monte Pruno si conferma tra le eccellenze regionali, rientrando nel ristretto novero degli istituti di credito che meglio performano nel panorama nazionale italiano.

Nello specifico, l’indice “MF Index-Le Eccellenze regionali” è un indicatore che coniuga dimensioni e risultati, con l’obiettivo di individuare le banche che hanno saputo abbinare allo sviluppo della massa amministrata la capacità di fare cassa e generare profitti, attraverso tre valori: massa amministrata, cash flow e indice di redditività.

Indici di rilievo che testimoniano e confermano la grande capacità della Banca Monte Pruno di essere al vertice delle classifiche regionali che, uniti agli ultimi più che positivi dati del Bilancio 2023, da poco resi noti, mettono in evidenza il valore di una realtà bancaria sempre al centro della comunità ed a supporto di soci e clienti.

Molto soddisfatto il commento del Direttore Generale della BCC Monte Pruno Michele Albanese il quale si è immediatamente dichiarato orgoglioso di questo traguardo: “Il successo della Banca si basa su fattori solidi ed economici, che hanno consentito alla Monte Pruno di distinguersi e affermarsi come punto di riferimento nel settore bancario della Campania. L’importanza di questo risultato straordinario ci sprona a fare ancora di più e meglio per la comunità. Un pensiero di gratitudine va a tutti i dipendenti perché solo con impegno ed umiltà, condividendo un percorso comune, si può mantenere nel tempo il successo ottenuto. Un ringraziamento doveroso va alla Capogruppo Cassa Centrale per il sostegno costante finalizzato al raggiungimento di questi risultati. Riuscire a mantenere questi livelli per tre anni consecutivi credo che sia qualcosa di entusiasmante, perché confermarsi come banca leader a livello regionale significa aver costruito basi solide per continuare a generare ricchezza e sostegno per la comunità”.

In conclusione, la Banca Monte Pruno si proietta, in questo nuovo esercizio, con tutti i migliori presupposti per andare a realizzare e decretare l’ennesima conferma di un istituto di credito cooperativo partito da lontano, mantenendo i piedi ben solidi per terra, ma con obiettivi chiari e la mentalità giusta per scalare le classifiche del settore e diventare eccellenza non solo locale ma ormai senza confini, senza mai dimenticare le origini e la comunità in cui opera.