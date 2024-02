Parti cesarei, l’appello di Polichetti (Uil Fpl provinciale) ai vertici della sanità regionale: “Applichiamo il “Modello Torino” anche all’ospedale di Salerno

“Ho il piacere di sostenere fermamente l’iniziativa dell’ospedale Sant’Anna di Torino nel consentire ai padri di assistere ai parti cesarei. Questo è un passo significativo verso un’umanizzazione del parto che potrebbe migliorare notevolmente l’esperienza delle famiglie durante questo momento speciale. Invito i vertici della sanità regionale della Campania a prendere in considerazione questa proposta e replicare il “Modello Torino” presso il San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno”, ha detto Polichetti. “La presenza attiva dei padri durante il parto cesareo non solo contribuisce a creare un legame più forte tra il neonato e la famiglia, ma offre anche un supporto emotivo essenziale alla madre. Questo approccio innovativo mira a trasformare il processo di nascita in un momento più condiviso e intimo per le famiglie, promuovendo il benessere di tutti i membri coinvolti. L’ospedale Sant’Anna ha dimostrato che è possibile combinare la sicurezza clinica con un’attenzione particolare all’aspetto umano del parto. Spero che altre strutture sanitarie, compreso il nostro San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, considereranno seriamente l’adozione di questo modello”.